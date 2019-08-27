Tròn 3 năm bố con gái qua đời, Phương Thanh tiết lộ sự thật bất ngờ về mối quan hệ từng giấu kín

Hậu trường 27/08/2019 15:48

Dòng tâm sự của ca sĩ Phương Thanh viết về bố con gái sau 3 năm ngày anh về cõi vĩnh hằng khiến cư dân mạng vô cùng xúc động.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh đã đăng tải bài viết xúc động về gia đình. Đúng 3 năm ngày bố con gái qua đời, giọng ca Trống vắng trải lòng về chuyện hôn nhân không trọn vẹn. Không đủ duyên làm vợ chồng nên cả hai thỏa thuận làm anh em vì bà nội của bé Gà.

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Dòng tâm sự xúc động của ca sĩ Phương Thanh trong ngày đặc biệt - Ảnh: FB
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Nữ ca sĩ tự động viên bản thân và con gái vượt qua quá khứ vì một tương lai tốt đẹp - Ảnh: FB

Cô viết: "Hôm nay cuối tháng 27/7 âm lịch 2019! 2 đứa ta cùng nhau buông xuống tất cả những gì còn dang dở đã giữ trong hơn 13 năm qua. Hết duyên hết nợ thì cũng còn ân tình, tự 2 đứa ta lại đi tiếp nha bạn Gà tri kỷ của mom.

2004 tháng 8 tháng Thân năm Thân mình đón bạn bước vào đời mình với bao sự bí ẩn trong nhân nghiệp của bố mẹ. Quá nhiều những trục trặc, dang dở, thị phi... không thể trọn vẹn cho con. Chỉ vì bố mẹ Gà không có đủ nhân duyên phu thê nên cuối cùng bố mẹ đành phải thỏa thuận làm anh em như trong 1 nhà cho suôn sẻ thuận tiện. Có lẽ mẹ mắc nợ bà nội của Gà nhiều hơn bố của Gà.

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Hình ảnh hiếm hoi bé Gà bên bà nội được nữ ca sĩ chia sẻ - Ảnh: FB

2016 cũng lại đúng năm Thân bố của bạn Gà ra đi do hết số trên cuộc đời. Mẹ bạn Gà vẫn cùng đeo tang chung để bạn Gà không cô đơn trên con đường đưa tiễn bố về với đất mẹ. Cũng đúng hôm nay 27/7 âm lịch sau 3 năm cũng lại là ngày Thân tháng Thân cả 2 đứa mình được buông xuống ân tình nghĩa trọn và cùng nhau xả tang...

2 mẹ con nhẹ nhàng đặt gánh nặng trên vai xuống đất... Nợ nần ân tình tâm linh đã xong 2 đứa lại thong thả với những bước đi tiếp hãy yêu thương đón nhận 2 đứa em ở ngày mai. Ngày hôm qua hỉ nộ ái ố đã quá đủ đầy rồi... hãy dần quên đi cho nhẹ nhàng dễ thở".

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Con gái Phương Thanh cao lớn, ra dáng thiếu nữ xinh xắn - Ảnh: FB

Kèm theo đó, nữ ca sĩ cũng đăng tải loạt ảnh cùng con gái chịu tang, trong đó có cả ảnh hiếm hoi về bà nội và bố bé Gà.

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Dưới phần bình luận, cô cho biết sẽ tiết lộ mối quan hệ giữa bố con gái và ca sĩ Minh Thuận trong thời gian tới - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của ca sĩ Phương Thanh khiến cộng đồng mạng xúc động. Người hâm mộ hi vọng cuộc sống của cô và con gái sẽ được bình yên, vui vẻ.

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