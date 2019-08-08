Sau một hồi tranh cãi, một người tự xưng là cháu Phương Thanh tỏ thái độ hung hãn, thậm chí dọa đánh, đòi giết.

Vụ việc vợ MC Quốc Thuận bị dọa đánh tại một quán cafe đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Theo chia sẻ, vào ngày 7/8, chị Mai Liên - vợ Quốc Thuận bế con xuống nhắc nhở một nhóm người đang nói chuyện ồn ào tại quán cafe trong chung cư nơi gia đình đang sống. Tuy nhiên, nhóm người này vẫn không dừng lại mà còn thách thức khiến đôi bên lời qua tiếng lại.

Trong suốt quá trình xảy ra vụ việc, hai bên có chửi qua chửi lại lẫn nhau. Có một người đàn ông trong nhóm đã gào lên: ‘Tao sẽ giết hết tụi bây’. Lúc đó hỗn loạn lắm, tôi thấy hắn ta có cầm một vật gì đó nhưng nhìn không rõ", vợ MC Quốc Thuận chia sẻ trên Vietnamnet.

"Lúc đó, thái độ người này rất quyết liệt muốn đánh tôi, tới mức hai bảo vệ đã ngăn lại, đưa vào trong quán cafe mà vẫn xông ra đòi đánh, đòi giết chúng tôi. Cuối cùng, phải 5 - 6 anh bảo vệ mới trấn áp được và đuổi người này ra khỏi khu vực.

Hiện ca sĩ Phương Thanh đã lên tiếng về vụ việc. Nữ ca sĩ cho hay, cô không hề quen biết người này và quyết tìm ra người tự xưng là cháu mình để làm rõ.

Ca sĩ Phương Thanh lên tiếng khi bất ngờ bị kéo vào chuyện này - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, MC Quốc Thuận đăng tải dòng trạng thái bức xúc và công khai diện mạo người dọa đánh, giết vợ mình: "Ai biết thằng này ở đâu không? Mình dẫn vợ tới cho nó đánh?

Chị Chanh đã khẳng định nó mượn danh, mình càng thấy tự tin tìm nó. Tối qua tại căn hộ… lúc mình về là công an phường 14, quận 10 đã có mặt.

Trước đó đã có 3 thanh niên hăm dọa đánh và đòi giết vợ mình. Một trong số đó là anh này (có khoanh tròn) nói là cháu của ca sĩ Phương Thanh.

Vợ mình lúc đó tay ẵm con trai mình và kế bên là con gái mình. Khi mình về là công an đã tới nhưng sự việc đã xong.

Một đám thanh niên hăm dọa hành hung cư dân trong đó là có vợ con mình. Nay tôi vô cùng bất an và chưa bao giờ thấy nguy hiểm như lúc này nhất là với vợ con mình. Kính nhờ báo chí, cơ quan pháp luật, anh em giúp đỡ".

MC Quốc Thuận công khai diện mạo người tự xưng là cháu Phương Thanh - Ảnh: FB

Hiện tại, nam nghệ sĩ đã nhờ công an vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc.