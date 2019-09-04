Báo tin ông nội vừa qua đời, Hoa hậu Tiểu Vy rưng rưng viết tâm thư về ông

Hậu trường 04/09/2019 14:44

Diễn viên Gia Bảo, Quang Minh... cùng nhiều nghệ sĩ và bạn bè đã gửi lời chia buồn đến Hoa hậu Tiểu Vy và gia đình trước nỗi đau mất người thân.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Tiểu Vy đau buồn báo tin ông nội vừa qua đời. Ngay sau đó, rất nhiều đồng nghiệp, các anh chị em nghệ sĩ và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn, an ủi cô và gia quyến.

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Hoa hậu Tiểu Vy viết tâm thư xúc động nhân ngày ông nội qua đời - Ảnh: FB

Cô nghẹn ngào viết lời vĩnh biệt người ông yêu quý: "Biến cố và khó khăn trong cuộc đời dường như chẳng là gì so với nỗi mất mát mà ta buộc phải đón nhận mà không thể tránh khỏi. Nỗi đau mất đi người thân. Ngày hôm nay, mất mát ấy, nỗi đau ấy đã đến với Vy và những người thân của Vy, ông nội đã về với đất mẹ. Mọi người xung quanh thấy ông đã ra đi rồi nhưng với Vy và tất cả những người thân yêu thì ông vẫn luôn ở đó, ở trong trái tim, trong tâm trí mỗi người thân trong gia đình. Ông ơi, con chào ông".

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Trần Tiểu Vy bên bố mẹ và em trai - Ảnh: Internet

Nhắc lại những kỷ niệm vui buồn lúc ông còn sống, Hoa hậu Việt Nam 2018 khiến nhiều người rưng rưng xúc động.

"Vẫn sẽ luôn là như thế, dù không thể chạy về rủ rỉ với ông những chuyện ngoài kia khi con đi học, khi con được khen thưởng hay khi lỡ làm sai điều gì nữa nhưng con tin là ông và con và tất cả mọi người trong đại gia đình của chúng ta đều không thể quên được chúng ta đã sống một đời cùng nhau thật tuyệt vời, luôn cố gắng dành thời gian cho nhau, ở bên cạnh nhau bởi vậy mà chúng ta đã có những kỉ niệm đáng quý cùng nhau. Tài sản quý giá nhất của chúng ta ông nhỉ. Tạm biệt ông, người mà con và cả gia đình chúng ta sẽ không bao giờ quên. Con sẽ rất nhớ Nội", cô ngậm ngùi.

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Mọi người động viên Hoa hậu Trần Tiểu Vy và gia đình - Ảnh: FB

Dưới bài viết, nhiều sao Việt như: NTK Đỗ Mạnh Cường, Á hậu Phương Nga, MC Quang Minh, diễn viên Gia Bảo, Á hậu Diễm Trang, MC Nguyên Khang... đã để lại bình luận an ủi Tiểu Vy.

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Từ khóa:   Tiểu Vy Hoa hậu Việt Nam 2018

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