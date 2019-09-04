Trên trang cá nhân, Hoa hậu Tiểu Vy đau buồn báo tin ông nội vừa qua đời. Ngay sau đó, rất nhiều đồng nghiệp, các anh chị em nghệ sĩ và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn, an ủi cô và gia quyến.

Hoa hậu Tiểu Vy viết tâm thư xúc động nhân ngày ông nội qua đời - Ảnh: FB

Cô nghẹn ngào viết lời vĩnh biệt người ông yêu quý: "Biến cố và khó khăn trong cuộc đời dường như chẳng là gì so với nỗi mất mát mà ta buộc phải đón nhận mà không thể tránh khỏi. Nỗi đau mất đi người thân. Ngày hôm nay, mất mát ấy, nỗi đau ấy đã đến với Vy và những người thân của Vy, ông nội đã về với đất mẹ. Mọi người xung quanh thấy ông đã ra đi rồi nhưng với Vy và tất cả những người thân yêu thì ông vẫn luôn ở đó, ở trong trái tim, trong tâm trí mỗi người thân trong gia đình. Ông ơi, con chào ông".