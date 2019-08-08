Lại Văn Sâm, Phan Anh, Diễm Quỳnh, Ngọc Khuê... cùng nhiều nghệ sĩ Việt đã gửi lời chia buồn đến đạo diễn Đỗ Thanh Hải và gia đình.

Mới đây, ca sĩ Minh Quân đăng tải lên trang cá nhân tin buồn bố đạo diễn Đỗ Thanh Hải vừa qua đời. Theo thông tin được chia sẻ, ông qua đời vào tối 6/8, hưởng thọ 79 tuổi.

Ca sĩ Minh Quân thông báo tin buồn đến đồng nghiệp - Ảnh: FB

Anh viết: "Thông báo! Tin buồn. Cụ thân sinh của đạo diễn Đỗ Thanh Hải - giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC- Đài THVN đã từ trần hồi 21h13 ngày 6/8/2019 hưởng thọ 79 tuổi. Lễ viếng tổ chức từ 9h30 đến 11h ngày 9/8/2019 tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Xin kính báo để toàn thể anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên được biết ạ. Xin được thành kính phân ưu tới đại gia đình".

Trước đó, trang cá nhân của vợ đạo diễn Đỗ Thanh Hải - nghệ sĩ Đặng Châu Anh cũng đổi avatar và ảnh bìa sang một màu u buồn và đăng tải cáo phó lễ tang của bố chồng.

Cáo phó được vợ đạo diễn Đỗ Thanh Hải đăng tải lên trang Facebook cá nhân cách đây ít giờ - Ảnh: FB

Hiện rất nhiều nghệ sĩ như: MC Phan Anh, MC Lại Văn Sâm, Pha Lê, Quang Minh... gửi lời chia buồn đến gia đình.

Sao Việt đồng loạt để lại bình luận chia buồn cùng đạo diễn Đỗ Thanh Hải và gia đình - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Châu Anh thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến mọi người - Ảnh: FB

Lễ viếng bố đạo diễn Đỗ Thanh Hải được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), sau đó thi thể của ông sẽ được đưa đi hỏa táng.

MC Trác Thúy Miêu đau buồn thông báo bố ruột qua đời, dàn sao Việt đồng loạt gửi lời chia buồn Trên trang cá nhân, MC Trác Thúy Miêu đau buồn thông báo bố ruột của cô vừa qua đời vào ngày 23/7, hưởng thọ 86 tuổi.

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