Nhiều sao Việt như: nghệ sĩ Tự Long, Vân Dung, Lan Hương, Đinh Trà My, Minh Trang... cùng đông đảo khán giả đã gửi lời chia buồn đến NSND Minh Hòa và gia quyến.

Mới đây, NSND Minh Hòa đau lòng thông báo trên trang cá nhân tin buồn bố qua đời, hưởng thọ 86 tuổi: "Gia đình chúng tôi đau buồn kính báo, thân phụ chúng tôi: Cụ Trần Đình Giang, sinh năm 1933. Quê quán: Minh Tân - Vụ Bản - Nam Định. Đã tạ thế vào hồi 11h30 ngày 13/9/2019 (15/8 Kỷ Hợi). Tang lễ cử hành từ 8h đến 10h ngày 15/9/2019 (17/8 Kỷ Hợi) tại nhà tang lễ bệnh viện 198 Bộ Công an, số 9 Trần Bình - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội".

Bố nghệ sĩ Minh Hòa vừa qua đời ở tuổi 86. Tang lễ sẽ được cử hành vào ngày 15/9 tại Hà Nội - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, cô đổi ảnh đại diện thành một màu đen tang thương trước nỗi đau mất người thân - Ảnh: Internet

Ngay khi đăng tải, bài viết đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Khi nhận được tin buồn, rất đông nghệ sĩ Việt như: NTK Đức Hùng, Vân Dung, Tự Long, Lan Hương... đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến NSND Minh Hòa và gia quyến trước nỗi đau mất người thân.

Mọi người gửi lời thành kính phân ưu đến nữ nghệ sĩ và gia đình - Ảnh: FB

Diễn viên Minh Hòa là một gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Cô sinh ra trong gia đình có nền tảng nghệ thuật, bố là nghệ sĩ kèn saxophone Trần Đình Giang, từng công tác tại đoàn văn công Quân khu 3. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Minh Hòa đã lọt vào tầm mắt của nhiều đạo diễn. Cô hóa thân thành công vào nhiều vai diễn từ chính diện đến phản diện. Hiện tại dù đã kết hôn và sinh con, cô vẫn hoạt động tích cực và xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh nhỏ.

Báo tin ông nội vừa qua đời, Hoa hậu Tiểu Vy rưng rưng viết tâm thư về ông Diễn viên Gia Bảo, Quang Minh... cùng nhiều nghệ sĩ và bạn bè đã gửi lời chia buồn đến Hoa hậu Tiểu Vy và gia đình trước nỗi đau mất người thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-nsnd-minh-hoa-vua-qua-doi-o-tuoi-86-nghe-si-viet-dong-loat-gui-loi-chia-buon-337808.html