Nghệ sĩ Lan Hương lại gây hoang mang với gương mặt như 'búp bê sống' ở tuổi 56

Nghệ sĩ Lan Hương tiếp tục khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao khi cập nhật hình ảnh mới nhất với diện mạo thay đổi bất ngờ.
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Thời gian gần đây, nhan sắc của nghệ sĩ Lan Hương nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận của công chúng. Thậm chí diễn viên phim "Em bé Hà Nội" còn vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt ngày càng thay đổi. Bỏ ngoài tai những lời bàn ra tán vào, NSND Lan Hương vẫn liên tục đăng ảnh lên trang cá nhân chứng minh nhan sắc không tuổi.
Mới đây nhất, nữ nghệ sĩ lại một lần nữa trở thành trung tâm của sự chú ý khi chia sẻ bức ảnh selfie cận mặt. Nghệ sĩ Lan Hương khiến mọi người "giật thót tim" bởi gương mặt khác lạ, cứng như búp bê. Không ít ý kiến cho rằng đây là kết quả của việc "Em bé Hà Nội" Lan Hương dùng phần mềm chỉnh ảnh quá tay kết hợp trang điểm đậm và mái tóc ngắn.
Trước đó, nữ nghệ sĩ đã lên tiếng về tin đồn "dao kéo" để níu kéo thanh xuân. NSND Lan Hương thừa nhận từng bọc răng sứ và hạ gò má, nhưng đó là chuyện từ năm 2017. Cô cũng phủ nhận tin đồn độn cằm, nâng mũi hay bơm môi căng mọng.