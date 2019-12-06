Nghệ sĩ Lan Hương lại gây hoang mang với gương mặt như 'búp bê sống' ở tuổi 56

Nghệ sĩ Lan Hương tiếp tục khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao khi cập nhật hình ảnh mới nhất với diện mạo thay đổi bất ngờ.

Thời gian gần đây, nhan sắc của nghệ sĩ Lan Hương nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận của công chúng. Thậm chí diễn viên phim "Em bé Hà Nội" còn vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt ngày càng thay đổi. Bỏ ngoài tai những lời bàn ra tán vào, NSND Lan Hương vẫn liên tục đăng ảnh lên trang cá nhân chứng minh nhan sắc không tuổi.

Không chỉ gây hoang mang về nhan sắc...

... nghệ sĩ Lan Hương từng bị nghi can thiệp 'dao kéo' vòng 1 - Ảnh: FB

Ở những bức ảnh chụp bằng camera thường, cô lộ rõ dấu vết của thời gian khi bước sang tuổi 56 - Ảnh: FB

Mới đây nhất, nữ nghệ sĩ lại một lần nữa trở thành trung tâm của sự chú ý khi chia sẻ bức ảnh selfie cận mặt. Nghệ sĩ Lan Hương khiến mọi người "giật thót tim" bởi gương mặt khác lạ, cứng như búp bê. Không ít ý kiến cho rằng đây là kết quả của việc "Em bé Hà Nội" Lan Hương dùng phần mềm chỉnh ảnh quá tay kết hợp trang điểm đậm và mái tóc ngắn.

Hình ảnh mới nhất được NSND Lan Hương cập nhật lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Vì trang điểm đậm kết hợp kiểu tóc ngắn...

... cô bị nhận xét gương mặt cứng đơ như búp bê - Ảnh: FB

Trước đó, nữ nghệ sĩ đã lên tiếng về tin đồn "dao kéo" để níu kéo thanh xuân. NSND Lan Hương thừa nhận từng bọc răng sứ và hạ gò má, nhưng đó là chuyện từ năm 2017. Cô cũng phủ nhận tin đồn độn cằm, nâng mũi hay bơm môi căng mọng.

Nghệ sĩ Lan Hương tự tin khoe ảnh chụp cận mặt với camera thường sau ồn ào 'dao kéo' Sau ồn ào phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc của nghệ sĩ Lan Hương nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-si-lan-huong-lai-gay-hoang-mang-voi-guong-mat-nhu-bup-be-song-o-tuoi-56-345780.html