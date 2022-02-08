NSND Hồng Vân vỡ oà hạnh phúc khi chính thức được lên chức bà ngoại, tiết lộ cháu mới sinh khuôn đúc con gái của mình

NSND Hồng Vân hạnh phúc chia sẻ hình ảnh đầu tiên của cháu ngoại đầu của mình.
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Vừa qua, NSND Hồng Vân vỡ oà hạnh phúc khi thông báo tin vui sắp được lên chức bà ngoại. Vào tháng 10/2021, nữ nghệ sĩ đã cùng cả gia đình sang Mỹ để thăm và chăm sóc cho cô con gái. Do đó, dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần này, Hồng Vân cũng đón Tết ở xứ sở cờ hoa.
Mới đây, sáng mùng 6 Tết, trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân vui mừng thông báo: "Hôm nay mùng 6 Tết Việt Nam và mùng 5 Tết bên Mỹ, sẽ là một ngày không thể quên của chúng tui vì hai đứa tui đã chính thức lên chức ông bà ngoại".
Không chỉ vậy, ít giờ sau, NSND Hồng Vân hào hứng khoe thêm những hình ảnh đầu tiên của cháu ngoại: "Hôm nay bà nội và bà ngoại mặc đồng phục để mừng con về nhà.... Con tên là Simba, tuổi con Hổ xin chào mọi người ạ!"
Qua hình ảnh chia sẻ, có thể thấy, cháu ngoại đầu của NSND Hồng Vân là một bé trai cực kháu khỉnh. Theo lời nữ nghệ sĩ chia sẻ thì ngoại hình của cậu bé y hệt con gái Xí Ngầu của mình lúc mới sinh. Dưới phần bình luận nhiều bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến gia đình NSND Hồng Vân.