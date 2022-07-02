NÓNG: Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh được xác nhận vẫn chưa về Việt Nam

Hậu trường 02/07/2022 15:24

Mẹ ruột Hồ Hoài Anh chi sẻ với Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam rằng nam nhạc sĩ hiện vẫn chưa về nước.

Dân Trí đưa tin, PGS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, ông đã liên lạc với mẹ ruột của Hồ Hoài Anh để tìm hiểu về tình hình của nhạc sĩ này và nhận được thông tin anh thật sự vẫn chưa quay về Việt Nam.

"Mẹ Hồ Hoài Anh nói đã đọc được thông tin trên truyền thông và đang cảm thấy rất buồn." - PGS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho hay.

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Mẹ Hồ Hoài Anh xác nhận nam nhạc sĩ vẫn chưa về Việt Nam - Ảnh: Internet

Trước đó, có thông tin cho rằng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sẽ quay về Việt Nam vào tối ngày 1/7 nhưng chỉ có vợ và con gái anh là xuất hiện tại sân bay.

Vào chiều tối ngày 1/7, trong cuộc chia sẻ với Dân Trí, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết việc Hồ Hoài Anh ra nước ngoài trong thời gian này là chưa xin phép của cơ quan chủ quản. Vì vậy, sau khi trở về Việt Nam, nam nghệ sĩ phải "lập tức có mặt tại Học viện và làm tường trình, báo cáo lý do tại sao ra nước ngoài không xin phép".

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Hồ Hoài Anh hiện đang là giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Ảnh: Internet

Liên quan đến nghi vấn Hồ Hoài Anh vướng vào vụ ồn ào tại Tây Ban Nha, phía Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã có một buổi họp khẩn ngay trong tối ngày 1/7 và báo cáo nhanh lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo đó, có đề xuất sẽ tạm đình chỉ công tác với Hồ Hoài Anh đợi kết luận điều tra chính thức.

Bên cạnh đó, ông Lê Anh Tuấn cũng chia sẻ, trong trường hợp Hồ Hoài Anh thật sự có liên quan đến vụ việc đang ồn ào thì ông "rất tiếc vì Hồ Hoài Anh đang ở độ chín của nghề, thời gian cống hiến còn nhiều, trước đây chưa hề có scandal lớn nào, mà giờ chỉ vì không biết giữ mình để dẫn đến hậu quả nghiêm trọng".

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã về Việt Nam cùng gia đình?

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã về Việt Nam cùng gia đình?

Trước đó, ca sĩ Lưu Thiên Hương – chị vợ Hồ Hoài Anh cho biết cả gia đình anh sẽ bay về nước vào tối 1/7.

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