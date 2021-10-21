Nóng: Đàm Vĩnh Hưng bị tước quyền làm giám khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2021' giữa loạt lùm xùm từ thiện?

Chính vì thế, liên tiếp trong những bài đăng gần đây trên chính Fanpage Miss World Vietnam - dù nội dung không liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng song khán giả vẫn không ngừng thể hiện sự bức xúc về việc BTC giữ im lặng để nam ca sĩ làm giám khảo chính thức. Nhiều khán giả đã để lại bình luận yêu cầu BTC rút tên Đàm Vĩnh Hưng khỏi danh sách giám khảo của cuộc thi năm nay.

Thời gian gần đây, Đàm Vĩnh Hưng là cái tên "sáng" nhất showbiz vì "liên hoàn scandal" từ trên trời rơi xuống đầu mình trong năm 2021, mở đầu là chuyện bị nữ CEO Đại Nam kéo mình vào nghi án "ăn chặn" 96 tỷ tiền từ thiện, sau đó là chuyện bất ngờ bị người vợ bí mật hơn 17 tuổi ở Mỹ đệ đơn ly hôn. Mới đây nhất là chuyện "ông hoàng nhạc Việt" bị đồn đoán sẽ có thễ bị phạt lên đến 6 tỷ đồng và bị cấm nhập cảnh vào nước Mỹ.

Đàm Vĩnh Hưng là một trong các thành viên của Hội đồng giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2021

Vì quá nhiều dư luận không hay về việc "cầm cân nảy mực" của Đàm Vĩnh Hưng, BTC đã quyết định lên tiếng và có động thái trả lời sẽ dời cuộc thi sang năm 2022 và xem xét vị trí giám khảo của Đàm Vĩnh Hưng, tức là "ông hoàng nhạc Việt" có nguy cơ bị loại khỏi ghế nóng năm nay. "Chúng tôi đã nắm được thông tin và sẽ bàn việc đó. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho các hoa hậu đi thi quốc tế. Miss World Vietnam đã bị dời sang năm 2022. Một số giám khảo khác cũng vướng lịch trình riêng nên dàn nhân sự chắc chắn có sự thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cụ thể sau khi đã có sự cân nhắc kỹ" - Đại diện BTC hé lộ sự thay đổi về thành viên BGK của chương trình năm nay, có thể sẽ là Đàm Vĩnh Hưng.

Dạo gần đây, Mr. Đàm liên tiếp vướng vào những thị phi không hay liên quan tới việc điều tra của công an nên khó tránh khỏi việc vị trí giảm khảo của mình tại HHVN 2021 bị lung lay. Ảnh: Internet

Trước đó, nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng ban giám khảo Miss World Vietnam 2021 cũng cho biết đã nhận được nhiều phản hồi về việc Đàm Vĩnh Hưng làm giám khảo cuộc thi. Tuy nhiên, ông Lê Xuân Sơn cũng khẳng định ai làm giám khảo cuộc thi không phải do bản thân mình chọn và quyết định mà do trưởng ban tổ chức cuộc thi. Khi cuộc thi mời ông làm Trưởng BGK thì BTC cũng đã thông báo cụ thể các thành viên trong BGK. Và hầu hết BGK, trong đó có cả ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã được công bố và ra mắt trong họp báo cuộc thi hồi tháng 4/2021 và thời điểm đó không ai có ý kiến gì về các thành viên giám khảo.