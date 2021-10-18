Giữa lùm xùm ly hôn vợ hơn 17 tuổi, Đàm Vĩnh Hưng bị đào lại phát ngôn có từ ngữ gây sốc

Sao Việt 18/10/2021 16:33

Phát ngôn năm 2017 của Đàm Vĩnh Hưng khi đăng tải bức ảnh Ariana Grande và dùng lời lẽ vô cùng nặng nề gây tranh cãi hiện tại đang bị "đào" lại với tốc độ chóng mặt.

Năm 2017, giọng ca đình đám Ariana Grande từng có lịch trình biểu diễn tại Việt Nam trong tour diễn vòng quanh châu Á của mình. Tuy nhiên các fan hâm mộ của cô lại một phen bất ngờ vì bị "bỏ bomb" giờ chót, chỉ đúng 5 tiếng đồng hồ trước giờ diễn ra concert. Ariana Grande đã tuyên bố  hủy show chỉ bằng một story trên Instagram chỉ tồn tại trong vòng 24h khiến toàn thể fan Việt chưng hửng và sửng sốt tột độ. 

Trước cú "bùng show" đình đám nói trên, nhiều người đã lên mạng bày tỏ thái độ bất bình đối với giọng ca "34+35". Vào thời điểm này, Đàm Vĩnh Hưng cũng có bài đăng thể hiện quan điểm của mình với giọng ca đình đám thống trị Billboard US-UK. Nhưng cách mà "Mr. Đàm" thể hiện sự bất bình của mình thật không thể nào chấp nhận được. 

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Phát ngôn có từ ngữ tục tĩu của 'ông hoàng nhạc Việt' khiến người hâm mộ không tài nào chấp nhận được. Ảnh: Internet

Netizen đã "đào" lại dòng trạng thái cực gắt của nam ca sĩ khi nói về vụ huỷ tour đình đám này. Trên trang cá nhân, anh đăng tải hình ảnh có dòng chữ viết: "Ariana Grande huỷ tour tại Việt Nam vì *** hát được bô ne dô (bolero)". Việc sử dụng câu từ có phần gay gắt, thậm chí phản cảm của Đàm Vĩnh Hưng làm dấy lên luồng tranh cãi dữ dội. Có người cho rằng, đây là hành động xúc phạm ca sĩ nước ngoài, không phù hợp với một nghệ sĩ nổi tiếng, đặc biệt người có danh xưng "ông hoàng" như Đàm Vĩnh Hưng.

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Đàm Vĩnh Hưng đang vướng vào lùm xùm kiện tụng quyên góp tiền từ thiện với CEO Đại Nam và vụ ly hôn với vợ là bầu show tại Mỹ. Ảnh: Internet
Long Nhật: 'Tôi bị hàm oan, tôi đem sinh mạng con mình ra thề và xin khép lại mọi chuyện tại đây. Còn chuyện Hồ Văn Cường thì vị đại gia xác nhận là vẫn giúp sau ngần ấy biến cố'

Long Nhật: 'Tôi bị hàm oan, tôi đem sinh mạng con mình ra thề và xin khép lại mọi chuyện tại đây. Còn chuyện Hồ Văn Cường thì vị đại gia xác nhận là vẫn giúp sau ngần ấy biến cố'

Nam ca sĩ Long Nhật vừa có những chia sẻ trần tình về những vụ lùm xùm thời gian gần đây, đồng thời bày tỏ ý muốn được khép lại mọi chuyện.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Phát ngôn gây sốc Ariana Grande

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