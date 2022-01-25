Nóng: Cục Cảnh sát Hình sự cho biết không có căn cứ xử lý hình sự bà Nguyễn Phương Hằng

Hậu trường 25/01/2022 09:20

Bên cạnh quyết định không khởi tố vụ án vụ án hình sự với tin báo, tố giác một số nghệ sĩ “ăn chặn” từ thiện, Cục Cảnh sát Hình sự cho biết cũng không có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự bà Nguyễn Phương Hằng.

Dẫn thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 24/1, Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, bên cạnh quyết định không khởi tố vụ án hình sự với tin báo, tố giác một số nghệ sĩ “ăn chặn” từ thiện, đơn vị này cũng không có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự bà Nguyễn Phương Hằng.

Cụ thể, thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm cho biết: "Trường hợp của bà Hằng xảy ra tại địa phương nào thì bây giờ địa phương đó sẽ xử lý, chúng tôi đã làm việc nhưng không có căn cứ giải quyết”

Nóng: Cục Cảnh sát Hình sự cho biết không có căn cứ xử lý hình sự bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1

Tong trưa ngày 24/1, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn cho biết bản thân đang phối hợp với cơ quan công an Bình Dương điều tra để xử lý những đối tượng có hành động, phát ngôn vu khống anh trong suốt thời gian qua. Đăng tải kèm bài viết, nam ca sĩ cũng cho chia sẻ hình ảnh giấy mời làm việc với công an về việc tố giác bà Phương Hằng.

Nóng: Cục Cảnh sát Hình sự cho biết không có căn cứ xử lý hình sự bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng cho biết đã thu thập bằng chứng và khởi tố những người vu khống mình (Ảnh: FBNV)

Đánh giá vụ việc giữa các nghệ sĩ và bà Phương Hằng, Luật sư Trần Xuân Tiền (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng rất khó để xác định bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống. “Để làm rõ hành vi này, cơ quan điều tra phải xác định được người đứng ra tố giác biết rõ nội dung mình tố cáo là không có thật nhưng vẫn cố tình gửi đơn, bịa đặt” - luật sư Tiền nói.

Theo luật sư Tiền, cơ quan điều tra chỉ có thể chuyển vụ việc sang khiếu nại, khởi kiện dân sự nếu có căn cứ cho rằng bà Hằng làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nhân phẩm người khác: “Chính các nghệ sĩ cũng vậy, họ không bị cơ quan điều tra khởi tố nhưng không đồng nghĩa với việc họ đã đúng hết. Nhờ có bà Hằng làm ‘ầm’ lên, một số nghệ sĩ mới chuyển số tiền của mạnh thường quân gửi gắm đến người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ. Thử hỏi nếu bà Hằng không lên tiếng không biết số tiền sẽ đi đâu” - luật sư Trần Xuân Tiền nói.

Nóng: Cục Cảnh sát Hình sự cho biết không có căn cứ xử lý hình sự bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 3

Trước đó, chiều 23/1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc làm từ thiện của các nghệ sĩ. Theo đó, cơ quan CSĐT kết luận ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thuỷ Tiên, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020.

Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã làm rõ ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Trấn Thành và MC Đại Nghĩa không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội, nên quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Quyết định của Cơ quan điều tra Bộ Công an về việc không khởi tố vụ án đã được Viện KSND Tối cao xác định là có căn cứ và đúng pháp luật.

Đàm Vĩnh Hưng âm thầm thu thập bằng chứng vi phạm của bà Phương Hằng suốt 4 tháng qua, đang làm việc với công an để xử lý

Đàm Vĩnh Hưng âm thầm thu thập bằng chứng vi phạm của bà Phương Hằng suốt 4 tháng qua, đang làm việc với công an để xử lý

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định bản thân đã âm thầm thu thập đủ mọi chứng cứ từ những lần livestream, bình luận,... và cho biết đang làm việc với công an để những đối tượng vu khống mình phải chịu hình phạt thích đáng về những việc làm này.

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