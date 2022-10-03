Những sao Việt từng giấu con 'kín như bưng', đến lúc công khai khiến dân tình 'rần rần'

Quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố. Nhóc tỳ mới chỉ khoảng 3 tuổi nhưng đã ra dáng "soái ca nhí" với set đồ lịch lãm nhưng không kém phần năng động.

Mới đây trong đêm nhạc mừng sinh nhật tối 2/10, Đàm Vĩnh Hưng đã bất ngờ công khai diện mạo con trai ruột của mình. Cụ thể con trai Đàm Vĩnh Hưng tên Polo Huỳnh, năm nay đã tròn 3 tuổi.

Trương Mỹ Nhân thu hút sự quan tâm của dân mạng khi bất ngờ công khai chuyện làm mẹ ở tuổi 25. Bởi, trước đó cô gặp vấn đề sức khỏe bác sĩ thông báo khó có con. Vào ngày sinh nhật 2 tuổi của cô bé, người đẹp chia sẻ hình ảnh bên cô con gái vô cùng đáng yêu, tên thân mật là Bona.

Với diện mạo điển trai, kháu khỉnh cùng khuôn mặt giống bố y như đúc của Polo Huỳnh đã khiến netizen bất ngờ ngay khi xuất hiện trên sân khấu. Bế con trên tay trong đêm nhạc mừng sinh nhật, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ với khán giả việc giấu việc có con trong ba năm qua là điều vô cùng khó khăn với nam ca sĩ. Giờ đây anh có thể hạnh phúc thoải mái khoe con với tất cả mọi người.

Nữ diễn viên 27 tuổi bên cô con gái xinh xắn, đáng yêu.

Điều khiến nhiều người chú ý là cô chưa từng thông báo việc đám cưới hay có người yêu. Hiện tại, Trương Mỹ Nhân đã xác nhận bố của con gái là Phí Ngọc Hưng qua những bức ảnh gia đình hạnh phúc. Cô bé được mẹ nhận xét là người ngăn nắp, ngoan ngoãn, biết cám ơn, xin lỗi và cả hờn dỗi. Trương Mỹ Nhân bày tỏ cô rất tự hào và hạnh phúc vì có con gái và muốn chia sẻ đến mọi người.

Gia đình hạnh phúc của Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng.

Phương Trinh Jolie

Trong hôn lễ với Lý Bình, ngoài khách mời là người thân, bạn bè, đồng nghiệp của hai bên, còn có sự xuất hiện đặc biệt của bé Mia - con gái riêng của Phương Trinh Jolie. Đây cũng là lần đầu tiên cô công khai con gái trước truyền thông.

Mia là người mang nhẫn vào lễ đường cho Phương Trinh Jolie và Lý Bình.

Cô bé còn xuất hiện với vai trò đặc biệt đó chính là người đưa nhẫn cho mẹ và ba dượng khiến những người chứng kiến cảm động. Nữ ca sĩ thừa nhận có con riêng trước khi đến với Lý Bình. Bé Mia vừa tròn 9 tuổi, thừa hưởng nhiều vẻ đẹp từ mẹ.

Gia đình viên mãn của Phương Trinh Jolie.

Phạm Hương

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, năm 2018 Phạm Hương bất ngờ sang Mỹ muốn tạm rời xa showbiz, sống cuộc sống đơn giản cũng như để chữa bệnh tuyến giáp. Song song đó, có tin đồn cô đã có thai nên muốn rời Việt Nam để sinh con.

Phạm Hương công khai con trai đầu lòng.

Sau một năm sang xứ sở cờ hoa, năm 2019 Phạm Hương gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh con trai đầu lòng của cô khiến công chúng ngỡ ngàng. Hiện tại, cô đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân cùng hai quý tử. Tuy đã vắng bóng khỏi showbiz Việt nhưng tên tuổi và cuộc sống của nàng hậu này vẫn luôn là chủ đề thu hút sự chú ý.