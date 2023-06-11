Những sao nam đình đám của Vbiz 'lương nộp đủ ngủ tại nhà' gia nhập hội 'gia đình là số 1'

Ngay cả những người đồng nghiệp thân thiết như Puka, Khả Như, Cris Phan... cũng đồng tình với việc Trường Giang là "ông hoàng trong làng sợ vợ". Anh trực tiếp chia sẻ cô là người đứng tên mọi sổ sách, tiền bạc trong nhà.

Đứng đầu trong danh sách này không thể bỏ lỡ ''chàng hề xứ Quảng'', Trường Giang nổi tiếng là người chồng cưng chiều vợ nhất nhì Vbiz. Bên cạnh đó, nam cũng thuộc "hội sợ vợ" của làng giải trí Việt.

Để toàn tâm toàn ý xây dựng sự nghiệp, nhiều quý ông của showbiz Việt luôn có hậu phương vững chắc là gia đình. Họ không ngại công khai việc sợ vợ, dành tình cảm và sự tôn trọng cho bạn đời.

Năm 2001, MC Quyền Linh gặp gỡ Dạ Thảo - một bà chủ kinh doanh thời trang. Sau 4 năm tìm hiểu và hẹn hò, cặp đôi đã đi đến hôn nhân vào năm 2005. Khi mới quen nhau, Quyền Linh còn tự ti vì gia cảnh của mình. Tuy vậy, Dạ Thảo không hề quan tâm đến những ''điểm khuyết'' của chồng mà hết mực yêu thương và chăm sóc gia đình.

Trong một chương trình truyền hình Trường Giang chia sẻ, những chuyện nội trợ trong nhà đều do anh tự tay làm. “Khỏi cần hỏi cũng tự biết rồi, ai cũng biết, cả thế giới này đều biết, ở nhà, tôi là người nấu cơm cho Nhã Phương. Ngoài cơm, tôi còn nấu được tất cả các món, kể cả những món miền Tây”.

Quyền Linh và vợ là Dạ Thảo bên nhau đã hơn một thập kỷ

Khi được hỏi rằng có sợ lép vế vợ hay không, nam MC chia sẻ có lép vế thì cũng có sao đâu. Anh đùa nói vui rằng mình là người thích ngồi dưới đất, nằm dưới đất ngủ. Thậm chí nam MC còn ngồi vỉa hè ăn thích hơn trong nhà hàng, mang dép, mặc quần lửng thích hơn mặc đồ đẹp. Quyền Linh bù lại bằng việc luôn mang lại giá trị tinh thần hạnh phúc cho vợ con bằng cách trở thành một người nghệ sĩ ''sạch'' và đi đâu cũng được khán giả yêu mến.

Quyền Linh hạnh phúc với vợ và có hai ái nữ xinh đẹp, học giỏi

Xuân Hinh

Một trong những danh hài thẳng thừng tuyên bố sợ vợ là “vua hài đất Bắc” Xuân Hinh. Ông từng tâm sự ông là người rất nghe lời vợ. Hơn 20 năm, vợ chồng ông hiếm khi to tiếng với nhau. Khi ai đó bảo ông sợ vợ, Xuân Hinh không chối bỏ.

Xuân Hinh và cuộc tình 20 năm với người vợ tào khang

Xuân Hinh từng chia sẻ vui với khán giả rằng tiền nong của ông vợ đều giữ hết. Đi hát, đi múa về đưa tiền cho vợ còn phải đưa hai tay. Tuy nhiên, nam danh hài mặc kệ, ''sợ vợ'' là chuyện nhỏ, bởi vì anh tâm niệm vợ phải lo nhà cửa, cơm nước, con cái và bao nhiêu là thứ. Để bù đắp vợ ông đành ''nhịn'' vợ vài phần cũng có thiệt là bao.

Gia đình nam nghệ sĩ đầm ấm, sum vầy, đầy tiếng cười

Trấn Thành

Trấn Thành vừa là người chồng yêu chiều vợ nhất nhì Vbiz vừa là gương mặt không thể thiếu khi nhắc tới "hội sợ vợ". Nam diễn viên từng khiến dân tình không khỏi bật cười khi than vãn chỉ được Hari Won phát 2 triệu đồng mỗi ngày để đi làm.

Anh chàng rất hay chọc vợ mỗi khi cô nàng nói sai từ tiếng Việt nào đó. Và sau khi nhận được ánh mắt "sắc như dao" từ Hari Won, Trấn Thành vội vàng im lặng.

Trấn Thành là một trong những ông chồng ''sợ vợ'' của showbiz

Công Vinh

Thủy Tiên và Công Vinh chính thức kết hôn năm 2014, có chung một cô con gái tên Bánh Gạo. Bên cạnh khả năng chăm lo tổ ấm chu toàn của nữ ca sĩ, cuộc sống hôn nhân hòa thuận của cả hai còn có cả sự hết mình vì gia đình đến từ phía Công Vinh.

Công Vinh và Thủy Tiên là cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì showbiz

Nhiều người không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ khi biết được anh luôn đặt ra cho mình những nguyên tắc làm chồng, làm cha vô cùng rõ ràng. Thủy Tiên cho biết, trong cuộc sống vợ chồng, cô thường quyết định công việc thay chồng.

Trong chuyện dạy con, Thủy Tiên cũng là người cương quyết hơn ông xã và nhận được sự tán đồng hết mình của anh. Anh luôn quan niệm rằng, phụ nữ phải thiệt thòi về mọi mặt nên đàn ông cần lắng nghe và chịu đựng để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Công Vinh có cuộc sống viên mãn bên vợ và con gái là bé Gạo

Trương Minh Quốc Thái

Trương Minh Quốc Thái là một trong số hiếm diễn viên nam kín tiếng về đời tư. Cuối năm 2017, anh chia sẻ việc đã kết hôn với bà xã ở Mỹ nhưng không bật mí thông tin cụ thể, anh cũng không công khai danh tính của bạn đời. Anh chỉ cho biết bà xã là nhân viên văn phòng ở Mỹ, bằng tuổi nên đồng cảm với anh trong suy nghĩ về cuộc sống và nghề nghiệp.

Dù kết hôn cùng người vợ đang sống tại Mỹ, nam diễn viên chọn cách đi lại giữa hai nước để duy trì sự nghiệp diễn xuất. Ngoài ra, nam diễn viên còn chia sẻ khi về Việt Nam hạot động nghệ thuật, anh đi đâu làm gì cũng đều ''báo cáo'' vợ qua facetime. Trương Minh Quốc Thái cho rằng hôn nhân để yêu thương nhau cần có rất nhiều sự tin tưởng giành cho nhau.

Dù không công khai vợ nhưng nam diễn viên thừa nhận mình luôn ''báo cáo'' để vợ an tâm khi đi xa

Nhắc đến đời sống hôn nhân, nam diễn viên sinh 1974 cũng chia sẻ anh lập gia đình trễ và quyết định kết hôn của người ở tuổi trung niên rất khác các bạn trẻ hiện nay. Anh xem vợ là tri kỷ và kiêm nhiều thứ khác chứ không chỉ là chuyện hòa hợp chăn gối.

Ông Cao Thắng

Ông Cao Thắng nổi tiếng là người chồng cưng chiều vợ con hết mực khi luôn ở bên Đông Nhi trong bất kỳ sự kiện nào. Anh chàng từng khiến dân tình phì cười trước lời thú thật bản thân sợ điểm gì ở vợ nhất.

Ông Cao Thắng có phần bối rối và mãi sau mới trả lời rằng có thể mình đã bình thường hoá được nỗi sợ. Vì cả hai đã ở bên nhau hơn 10 năm nên giờ đây dường như anh đã bị thuần hoá rồi.