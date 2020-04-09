Mới đây, một group cộng đồng về showbiz Việt bất ngờ gây chia sẻ lại những hình ảnh hiếm hoi thời chưa nổi tiếng của loạt nghệ sĩ như
Thủy Tiên, Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành, Đức Phúc… Ngay lập tức, chủ đề này đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.
Cùng xem lại những khoảnh khắc thú vị này nhé!
Bạn có nhận ra đây là nàng 'Họa mi tóc nâu' Mỹ Tâm – Ảnh: Internet
Vợ chồng ‘A Xìn’ - MC Trấn Thành cùng bà xã Hari Won khiến nhiều người thích thú với hình ảnh quá khứ ‘trẻ trâu’ của mình - Ảnh: Internet
Đàm Vĩnh Hưng thời trẻ đã rất ngầu – Ảnh: Internet
Chàng Bắp – Ngô Kiến Huy chắc hẳn chỉ muốn giấu kín bức ảnh này trong tủ đồ – Ảnh: Internet
Noo Phước Thịnh cũng chẳng khá khẩm hơn, nam ca sĩ từng chia sẻ chẳng muốn xem lại những bộ phim trước đây mình đã đóng vì anh tự thấy mình ‘quá xấu’ – Ảnh: Internet
Khác hẳn vẻ điển trai và bảnh bao hiện tại, Isaac và Thanh Duy từng có khoảnh khắc đáng yêu và nhí nhảnh thế này đây! – Ảnh: Internet
Dù bức ảnh đã được chụp từ lâu, lại không được photoshop kỹ càng nhưng cũng chẳng thể ‘dìm hàng’ Ông Cao Thắng – Ảnh: Internet
Thời ‘Giải cứu thần chết’, Đông Nhi được nhận xét là vô cùng đáng yêu. Thế nhưng, nhan sắc của cô quả thực khác xa với hình ảnh sắc sảo và quyến rũ hiện tại – Ảnh: Internet
Dù không sở hữu ngoại hình điển trai như hiện tại nhưng hình ảnh ngây ngô thuở mới vào nghề này của Đức Phúc vẫn được khán giả yêu mến – Ảnh: Internet
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