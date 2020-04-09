Mới đây, một group cộng đồng về showbiz Việt bất ngờ gây chia sẻ lại những hình ảnh hiếm hoi thời chưa nổi tiếng của loạt nghệ sĩ như Thủy Tiên, Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành, Đức Phúc… Ngay lập tức, chủ đề này đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Cùng xem lại những khoảnh khắc thú vị này nhé!