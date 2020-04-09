Những bức ảnh quá khứ sao Việt chỉ muốn ‘giấu kín’, cư dân mạng hoảng hồn khi xem lại

Hậu trường 09/04/2020 15:46

Cư dân mạng thích thú khi loạt ảnh thời “trẻ trâu” của những nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Thủy Tiên, Hà Hồ, Đức Phúc… bị "đào mộ".

Mới đây, một group cộng đồng về showbiz Việt bất ngờ gây chia sẻ lại những hình ảnh hiếm hoi thời chưa nổi tiếng của loạt nghệ sĩ như Thủy Tiên, Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành, Đức Phúc… Ngay lập tức, chủ đề này đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Cùng xem lại những khoảnh khắc thú vị này nhé!

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Hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên trong hậu trường ‘Bỗng dưng muốn khóc’. Có thể thấy, nhan sắc bà xã Công Vinh ngày càng thăng hạng theo thời gian – Ảnh: Internet

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‘Nữ hoàng giải trí’ Hồ Ngọc Hà thời mới gia nhập làng giải trí. Nhan sắc của cô được cho là khá mờ nhạt trước khi được nhiều người biết đến – Ảnh: Internet    

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Bạn có nhận ra đây là nàng 'Họa mi tóc nâu' Mỹ Tâm – Ảnh: Internet

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Vợ chồng ‘A Xìn’ - MC Trấn Thành cùng bà xã Hari Won khiến nhiều người thích thú với hình ảnh quá khứ ‘trẻ trâu’ của mình - Ảnh: Internet

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Đàm Vĩnh Hưng thời trẻ đã rất ngầu – Ảnh: Internet

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Chàng Bắp – Ngô Kiến Huy chắc hẳn chỉ muốn giấu kín bức ảnh này trong tủ đồ – Ảnh: Internet

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Noo Phước Thịnh cũng chẳng khá khẩm hơn, nam ca sĩ từng chia sẻ chẳng muốn xem lại những bộ phim trước đây mình đã đóng vì anh tự thấy mình ‘quá xấu’ – Ảnh: Internet

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Khác hẳn vẻ điển trai và bảnh bao hiện tại, Isaac và Thanh Duy từng có khoảnh khắc đáng yêu và nhí nhảnh thế này đây! – Ảnh: Internet

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Dù bức ảnh đã được chụp từ lâu, lại không được photoshop kỹ càng nhưng cũng chẳng thể ‘dìm hàng’ Ông Cao Thắng – Ảnh: Internet

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Thời ‘Giải cứu thần chết’, Đông Nhi được nhận xét là vô cùng đáng yêu. Thế nhưng, nhan sắc của cô quả thực khác xa với hình ảnh sắc sảo và quyến rũ hiện tại – Ảnh: Internet

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Dù không sở hữu ngoại hình điển trai như hiện tại nhưng hình ảnh ngây ngô thuở mới vào nghề này của Đức Phúc vẫn được khán giả yêu mến – Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Trấn Thành Hồ Ngọc Hà Đức Phúc

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