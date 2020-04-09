Bị tố quỵt tiền, lừa đảo 5.000 USD, bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy nói gì?

Hậu trường 09/04/2020 14:51

Trước lời tố cáo của một người bạn cũ, ca sĩ Đan Kim - bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy không giữ được bình tĩnh, gay gắt đáp trả.

Ít giờ trước, ca sĩ Đan Kim đăng tải dòng trạng thái tức giận khi bị một người quen tố lừa đảo. Theo đó, người này tố bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy quỵt 5.000 USD sau đó "mất tích" suốt nhiều năm liền. Cô gái này còn đăng tải bài viết dài với lời lẽ gay gắt và thông báo sẽ tìm đến Đan Kim đòi nợ khi chân dài này về nước.

Người này kể, 8 năm trước, Đan Kim cùng một bầu show thông báo sẽ tổ chức cuộc thi Hoa hậu tại Mỹ. Vì muốn tham gia, cô đã đưa Đan Kim 5.000 USD để làm giấy tờ nhưng kết quả: "Rốt cuộc nó cầm tiền xong lừa đảo mình, không có visa cũng không có cuộc thi nào cả. Mình có năn nỉ xin lại tiền ấy mà nó không trả rồi trốn biệt tăm biệt tích đến tận bây giờ".

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Đan Kim được cho là bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy tại Mỹ - Ảnh: FB

Trước những lời tố cáo không hay về mình, nữ ca sĩ hải ngoại vô cùng bức xúc và lên tiếng phản bác. Đan Kim cho biết, nhiều năm trước cô từng về nước và có gặp đối phương. Tuy nhiên, trong những lần gặp gỡ, ăn uống trò chuyện thì cô là người chi trả mọi thứ và không có chuyện quỵt tiền của ai.

Không chỉ vậy, cô còn thông báo sẽ thu xếp thời gian về Việt Nam sau khi hết dịch. Nữ ca sĩ cho biết sẽ nói rõ nơi ở cụ thể và thách thức người tố cáo đến gặp mình trực tiếp.

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Chân dài này từng nhiều lần lên tiếng về chuyện giữa Phùng Ngọc Huy và Mai Phương - Ảnh: FB

Dù không muốn mọi chuyện trở nên ồn ào thêm, nhưng vì danh dự và uy tín của chính mình, Đan Kim cho biết sẽ livestream để nói rõ trắng đen chuyện này.

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