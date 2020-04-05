Bị mắng 'tài lanh' chuyện của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương, Vy Oanh lên tiếng phân trần

Trước lời mỉa mai của dân mạng, ca sĩ Vy Oanh khẳng định mình chưa từng phát ngôn thay cho bất kỳ ai mà chỉ nêu ý kiến của bản thân.

Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời, nhiều người lo lắng cho cuộc sống của bé Lavie khi mất mẹ quá sớm. Bên cạnh việc đóng góp giúp con gái Mai Phương có một cuộc sống tốt hơn, nhiều nghệ sĩ cũng thể hiện mong muốn cha ruột Lavie - ca sĩ Phùng Ngọc Huy sẽ nhận nuôi con gái. Trong khi người trong cuộc vẫn chưa chính thức lên tiếng, ca sĩ Vy Oanh thu hút sự chú ý khi đăng tải status dài nói về tâm nguyện của Mai Phương trước lúc mất. Không lâu sau, cô công khai đoạn tin nhắn riêng với Phùng Ngọc Huy.

Vy Oanh chia sẻ đoạn tin nhắn với Phùng Ngọc Huy xoay quanh vấn đề nuôi bé Lavie - Ảnh: FB Sau nhiều ngày im lặng, Phùng Ngọc Huy vừa chính thức lên tiếng. Anh khẳng định sẽ làm tất cả vì con gái, để hai cha con có thể đoàn tụ. Nam ca sĩ tâm sự về lý do lên tiếng sau nhiều ngày im lặng: "Huy trước giờ không bao giờ lên tiếng vì muốn giữ được sự bình an cho Lavie. Nhưng hiện giờ vì có quá nhiều luồng thông tin không chính thức, đồn đoán ra vào, nên Huy xin lên tiếng một lần duy nhất". Phùng Ngọc Huy cho biết sẽ làm những điều tốt nhất cho con gái - Ảnh: Internet Dòng chia sẻ của nam ca sĩ nhận được sự đồng tình của cộng đồng mạng. Nhiều nghệ sĩ như Ốc Thanh Vân, Thanh Thảo, Đỗ Mạnh Cường, Cát Tường, Ngọc Lan... ủng hộ ông bố trẻ.

Vy Oanh cũng nhiệt tình ủng hộ quyết định của đồng nghiệp: "Luôn tôn trọng và ủng hộ anh hết mình, làm được bất cứ điều gì cho bé em đều làm hết. Ba Huy cố lên!". Tuy nhiên, cô bất ngờ vấp phải nhiều bình luận mỉa mai, trách móc của anti-fan. Vy Oanh giải thích khi bị chỉ trích 'tài lanh', đu bám đời tư của đồng nghiệp - Ảnh: FB Bên cạnh đó, một vài dân mạng vẫn bênh vực Vy Oanh - Ảnh: FB Khi bị một dân mạng nhắc nhở: "Vy Oanh, bà đừng tài lanh giùm người ta nữa nha". Nữ ca sĩ nhẹ nhàng giải thích: “Chị thì thương hoàn cảnh của bé và nêu chính kiến của mình để mọi người có cái nhìn đa chiều, còn lại chưa từng phát ngôn thay ai bao giờ. Đứng trước một đứa trẻ đáng thương, chị cũng chỉ muốn bảo vệ và nhận nuôi cháu ăn học nên người và bảo lãnh con sang Mỹ theo diện con nuôi. Nhưng giờ đã có ba cháu lo nên chị không có ý kiến. Nếu tấm lòng của chị bị xem là 'tài lanh' thì xem như chị có lỗi quá rồi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-mang-tai-lanh-chuyen-cua-phung-ngoc-huy-va-mai-phuong-vy-oanh-len-tieng-phan-tran-355900.html