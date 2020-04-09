Khoe ảnh hiếm gần 30 năm trước, Hoa hậu Hà Kiều Anh được khen nức nở 'đẹp như Kiều'

Nhan sắc của Hoa hậu Hà Kiều Anh cách đây gần 30 năm vô cùng xinh đẹp, đến ca sĩ Lệ Quyên cũng phải thốt lên đầy ngưỡng mộ.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hà Kiều Anh bất ngờ chia sẻ bức ảnh nhiều năm trước. Được chụp vào năm 1993, cô diện áo dài đỏ và ngồi tạo dáng chụp ảnh lịch. Hoa hậu Việt Nam 1992 toát lên khí chất kiêu sa nhưng không thiếu đi sự dịu dàng, thùy mị của phụ nữ Việt với trang phục truyền thống.

Nàng hậu chia sẻ: "Mới hồi nào chụp tấm hình này vậy mà đã hơn 20 năm trôi qua. Mình còn nhớ tờ lịch này được bán chạy nhất thời đó luôn”.

Nhan sắc của Hoa hậu Hà Kiều Anh năm 17 tuổi - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh thanh xuân của Hà Kiều Anh nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Rất nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Lệ Quyên, Hoa hậu Giáng My cũng tấm tắc ngợi khen: "Đẹp bền vững...", "Đẹp như Kiều"... Người hâm mộ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sắc vóc xinh đẹp một thời của Hà Kiều Anh.

Nhan sắc của Hà Kiều Anh ở tuổi thanh xuân từng làm bao trái tim 'tan chảy' - Ảnh: FB

Gần 30 năm sau khi đăng quang, Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn giữ được nhan sắc mặn mà - Ảnh: FB

Hoa hậu Hà Kiều Anh sinh năm 1976, cô giành được vương miện Hoa hậu Việt Nam năm 1992 khi chỉ mới 16 tuổi. Hiện tại, chân dài này vẫn được mệnh danh là “tượng đài nhan sắc” của giới hoa hậu Việt. Ở tuổi 44, cô giữ được những đường nét xinh đẹp trên gương mặt. Vóc dáng của bà mẹ ba con vô cùng quyến rũ và gợi cảm không thua kém bất kỳ đàn em kém tuổi nào.

Hoa hậu Hà Kiều Anh khoe vóc dáng đẹp quyến rũ ở tuổi 43 Dù đã bước qua tuổi 43 và là mẹ của 3 nhóc tì nhưng Hoa hậu Việt Nam 1992 vẫn tự tin diện trang phục cắt xẻ táo bạo, khoe vóc dáng đầy gợi cảm khiến nhiều người ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-anh-hiem-gan-30-nam-truoc-hoa-hau-ha-kieu-anh-duoc-khen-nuc-no-dep-nhu-kieu-356254.html