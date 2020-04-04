Ở nhà buồn bã gọi video call với hội bạn thân, Hà Hồ để lộ nhan sắc thật khi không make up

Hậu trường 04/04/2020 15:02

Mặt mộc xinh đẹp cùng làn da không tì vết của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người phải “đỏ mắt” ghen tỵ.

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 hoành hành, làng giải trí Việt gần như “đóng băng”. Hầu hết nghệ sĩ đều ở nhà tránh dịch và có phần rảnh rỗi hơn trước.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nhà thiết kế Lý Quí Khánh bất ngờ chia sẻ cách thức tụ họp mùa dịch cùng hội bạn thân: “Ở trong nhà... Mỗi đêm thăm nhau bằng Internet. Chị Hà ăn đứt 3 đứa còn lại”. Cụ thể, Lý Quí Khánh khoe group chat với 4 thành viên, trong đó gây chú ý nhất là người chị thân thiết của anh – nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

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Hình ảnh được nhà thiết kế Lý Quí Khánh chia sẻ - Ảnh: FB

Qua bức ảnh chụp màn hình từ video call, nhan sắc thật của “Nữ hoàng giải trí” khiến không ít người ngỡ ngàng. Không chỉ lung linh trên sân khấu, Hồ Ngọc Hà còn sở hữu mặt mộc đẹp không tì vết.

Dù độ phân giải hình ảnh qua video call có chất lượng khá thấp nhưng gương mặt của Hà Hồ vẫn sáng bừng nhờ làn da mịn màng, trắng nõn. Những đường nét trên khuôn mặt giọng ca “Cả một trời thương nhớ” cũng vô cùng hài hòa, sắc sảo không kém lúc trang điểm kỹ càng.

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Cận cảnh làn da căng mịn của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Trước đó, Hồ Ngọc Hà cũng từng chứng tỏ đẳng cấp mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt qua bức ảnh chụp lén của người đi đường trong chuyến du lịch Nhật Bản cùng Kim Lý và Subeo.

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Nhan sắc khó có thể 'dìm hàng' của Hồ Ngọc Hà qua ảnh chụp lén - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, Hà Hồ cũng không ít lần khoe mặt mộc đến khán giả. Ở tuổi 36, nhan sắc của nữ ca sĩ khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ.

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Chia sẻ khoảnh khắc cực thú vị bên Kim Lý và Subeo, Hà Hồ tiếp tục bị fan hối lên xe hoa

Động thái mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên trang Instagram cá nhân khiến người hâm mộ vô cùng mong đợi đến ngày cô và Kim Lý về chung một nhà.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hà Hồ Kim Lý

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