Chia sẻ khoảnh khắc cực thú vị bên Kim Lý và Subeo, Hà Hồ tiếp tục bị fan hối lên xe hoa

Động thái mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên trang Instagram cá nhân khiến người hâm mộ vô cùng mong đợi đến ngày cô và Kim Lý về chung một nhà.

Những ngày gần đây, cư dân mạng liên tục được nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà chiêu đãi loạt ảnh bikini “bỏng mắt” trên trang cá nhân. Hiện tại, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đang cùng Kim Lý và con trai Subeo tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi tại đảo thiên đường Maldives.

Hà Hồ đã rủ Kim Lý và con trai Subeo đi ‘trốn dịch’ tại đảo thiên đường Maldives - Ảnh: FB

Mới đây nhất trên Instagram, Hà Hồ tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường cực đáng yêu bên người yêu và con trai. Cụ thể, “Nữ hoàng giải trí” hài hước cho biết: “3 người 3 ghế không chịu ngồi, phải thích chồng chéo lên một chiếc mới chịu”.

Hà Hồ khoe khoảnh khắc giản dị nhưng bình yên bên Kim Lý và Subeo – Ảnh: IG

Qua hình ảnh đăng tải, Hà Hồ, Kim Lý và cả Subeo cùng tụm lại ngồi chung trên một chiếc ghế lớn. Dù chật chội nhưng cả ba lại tỏ ra vô cùng vui vẻ. Khi nhìn vào hình ảnh này, nhiều khán giả liên tưởng đến một gia đình nhỏ tràn đầy hạnh phúc và tình yêu thương.

Kim Lý rất yêu quý Subeo và cậu bé cũng gần gũi, thân thiết với nam diễn viên - Ảnh: IG

Trước đó, Hồ Ngọc Hà còn khẳng định cả 3 chính là một gia đình vì có quá nhiều sở thích giống nhau. Khoảng thời gian này, người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh gắn bó giữa Kim Lý và Subeo. Chính vì vậy, người hâm mộ càng thêm mong mỏi vào một hôn lễ cổ tích trong tương lai dành cho nữ ca sĩ và nam diễn viên “Hương ga”.

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