Bất ngờ trước nhan sắc xinh đẹp như hoa của con gái út nhà nghệ sĩ Chiều Xuân

Hồng Khanh - con gái nghệ sĩ Chiều Xuân và Đỗ Hồng Quân được mọi người tấm tắc ngợi khen bởi nhan sắc xinh xắn, ngoại hình nổi bật.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của vợ chồng nghệ sĩ Chiều Xuân và nhạc sĩ Hồng Quân khiến bao người ngưỡng mộ. Hơn 20 năm bên nhau, vợ chồng nghệ sĩ có 2 cô con gái xinh đẹp và tài năng. Con gái lớn Hồng Mi đã lập gia đình và có con đầu lòng, riêng cô em Hồng Khanh năm nay bước sang tuổi 16 và ngày càng xinh đẹp.

Từ cô bé có vẻ ngoài mũm mĩm đáng yêu, công chúa nhà NSƯT Chiều Xuân giờ đã lột xác bất ngờ, ra dáng thiếu nữ. Hồng Khanh sở hữu gương mặt thanh tú, chiều cao vượt trội cùng gu thời trang sành điệu.

Vẻ ngoài đáng yêu của Hồng Khanh khi còn bé - Ảnh: FB

Mới đây, con gái nghệ sĩ Chiều Xuân thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong khung ảnh của bố mẹ. Ăn mặc đơn giản, không trang điểm nhưng nhan sắc của Hồng Khanh vẫn vô cùng nổi bật. Dù chụp bằng camera thường nhưng cựu thí sinh của The Voice Kids vẫn đẹp bất chấp bởi đường nét gương mặt đầy cá tính.

Ảnh đời thường của vợ chồng nghệ sĩ Chiều Xuân và Hồng Quân bên con gái - Ảnh: FB

Không trang điểm hay ăn diện cầu kỳ, Hồng Khanh vẫn rất xinh đẹp - Ảnh: FB

Cô bé hứa hẹn sẽ là một mỹ nhân tương lai của showbiz - Ảnh: FB

Hồng Khanh từng gây ấn tượng khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí 2013. Dù phải dừng chân ở vòng đối đầu nhưng cô bé vẫn nhận được sự yêu mến của mọi người bởi diện mạo mũm mĩm, đáng yêu.

7 năm sau chương trình, Hồng Khanh không tham gia các hoạt động ca hát mà tập trung học tập. Thi thoảng cô nàng cùng mẹ tham gia các sự kiện giải trí. Ở tuổi 16, tiểu thư nhà NSƯT Chiều Xuân ngày càng duyên dáng và được mọi người ngợi khen hết lời.

Khoe ảnh cưới cách đây 33 năm, NS Chiều Xuân khiến ai cũng xuýt xoa vì nhan sắc đỉnh cao Nhân kỷ niệm hơn 30 năm ngày cưới với chồng nhạc sĩ, nghệ sĩ Chiều Xuân khoe loạt ảnh cưới ngày xưa và gửi lời yêu thương đến chồng.

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