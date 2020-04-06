Lộ ảnh 30 năm trước của MC Kỳ Duyên, xinh đẹp như mỹ nhân khiến bao người si mê

MC Kỳ Duyên sinh năm 1965, hiện sống và hoạt động chủ yếu ở nước ngoài. Dù vậy, cuộc sống của bà mẹ hai con vẫn nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả quê nhà. Ở tuổi 55, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến nhiều chị em trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thon gọn hiếm thấy. Cô có gu thời trang khá táo bạo, thường chọn cho mình những trang phục gợi cảm, bikini mỏng manh khoe ưu điểm hình thể mà bao chị em ước ao.

Sắc vóc xinh đẹp, gợi cảm của MC Kỳ Duyên ở tuổi 55 - Ảnh: FB

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền bức ảnh hiếm cách đây khoảng 30 năm của MC Kỳ Duyên. Thuở đôi mươi, nữ nghệ sĩ sở hữu nhan sắc như mỹ nhân.