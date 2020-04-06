Lộ ảnh 30 năm trước của MC Kỳ Duyên, xinh đẹp như mỹ nhân khiến bao người si mê

Hậu trường 06/04/2020 16:24

Nhìn vào những hình ảnh này, mọi người không ngừng trầm trồ, xuýt xoa bởi nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng của MC Kỳ Duyên thuở đôi mươi.

MC Kỳ Duyên sinh năm 1965, hiện sống và hoạt động chủ yếu ở nước ngoài. Dù vậy, cuộc sống của bà mẹ hai con vẫn nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả quê nhà. Ở tuổi 55, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến nhiều chị em trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thon gọn hiếm thấy. Cô có gu thời trang khá táo bạo, thường chọn cho mình những trang phục gợi cảm, bikini mỏng manh khoe ưu điểm hình thể mà bao chị em ước ao.

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Sắc vóc xinh đẹp, gợi cảm của MC Kỳ Duyên ở tuổi 55 - Ảnh: FB

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền bức ảnh hiếm cách đây khoảng 30 năm của MC Kỳ Duyên. Thuở đôi mươi, nữ nghệ sĩ sở hữu nhan sắc như mỹ nhân.

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MC Kỳ Duyên thu hút sự chú ý khi lộ ảnh thời trẻ - Ảnh: Internet

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Sở hữu gương mặt thanh tú với mũi cao, mắt to cùng khuôn miệng duyên, nữ MC khiến bao trái tim 'tan chảy' - Ảnh: Internet

Xinh đẹp, tài năng và có sự nghiệp thành công, nhưng đường tình yêu và hôn nhân của Kỳ Duyên lại không được may mắn. Cô trải qua hai cuộc hôn nhân với những người đàn ông tài năng và thành đạt, tuy nhiên cả hai đều lần lượt đổ vỡ.

Lộ ảnh 30 năm trước của MC Kỳ Duyên, xinh đẹp như mỹ nhân khiến bao người si mê - Ảnh 6
Hiện Kỳ Duyên làm mẹ đơn thân của hai cô con gái xinh đẹp và tài năng - Ảnh: Internet

Sau đổ vỡ, nữ nghệ sĩ chọn cho mình cuộc sống độc thân vui vẻ. Cô có cuộc tình đẹp kéo dài 10 năm bên bạn trai kém tuổi. Tuy nhiên vào năm 2018, trên mạng xã hội rộ thông tin nữ MC hải ngoại và bạn trai đã “đường ai nấy đi”. Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư nên đến hiện tại chân dài này vẫn chưa lên tiếng khẳng định hay phủ nhận. 

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