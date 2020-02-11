MC Kỳ Duyên khiến fan lo lắng khi thông báo bị sốt, ho nhiều ngày và không được phép lên máy bay

Hậu trường 11/02/2020 16:02

Sau khi thông báo tình trạng sức khỏe trên trang cá nhân, MC Kỳ Duyên nhận được sự quan tâm và động viên từ đông đảo người hâm mộ.

Giữa lúc dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) đang hoành hành, nhiều nghệ sĩ Việt đã phải hủy bỏ hoặc hoãn show.

Mới đây, MC Kỳ Duyên đã gửi lời xin lỗi đến khán giả vì phải hủy một show diễn tại Hà Nội do sức khỏe không cho phép.

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Kỳ Duyên hủy show vì bị cảm cúm - Ảnh: FB

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, cô cho biết: “Vì nóng đầu và ho nên bác sĩ của Kỳ Duyên đã không cho Kỳ Duyên lên máy bay (quý vị đừng lo không phải là Corona virus... chỉ là cảm cúm thường thôi, Kỳ Duyên có đăng kèm giấy bác sĩ ở đây). Tuy nhiên vì bị nóng đầu nên dù bác sĩ không khuyên ở nhà thì ra tới sân bay, họ đo nhiệt thấy nóng cũng sẽ không cho lên máy bay”.

Theo chia sẻ, Kỳ Duyên bị sốt, ho nên không được lên máy bay. Tuy nhiên, cô cũng trấn an người hâm mộ rằng bản thân chỉ bị cảm cúm thông thường chứ không phải nhiễm virus Corona.

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Để chứng minh mình không bị sốt và ho do virus Corona gây ra, Kỳ Duyên đã chia sẻ giấy khám bệnh của bác sĩ – Ảnh: FB

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự lo lắng cho tình hình sức khỏe của nữ MC, đồng thời mong cô mau chóng bình phục: “Chúc nàng mau khỏe nhé. Chương trình và khán giả mong chờ nàng trở lại sớm nhé”, “Chị mau khỏi bệnh nhé”, “Mong rằng Kỳ Duyên chóng bình phục”, “Chúc chị mau chóng bình phục và giữ gìn sức khỏe cho tốt nha chị”…

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Từ khóa:   Nguyễn Cao Kỳ Duyên Kỳ Duyên virus Corona

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