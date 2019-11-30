MC Kỳ Duyên lên tiếng phủ nhận thông tin cùng bạn trai về Việt Nam và bị trộm số tài sản có giá trị hơn 500 triệu như một số báo đã đưa tin.

Ít giờ trước, thông tin MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bị trộm đồ khi về Việt Nam cùng bạn trai tên Tuấn bất ngờ lan truyền. Theo thông tin được đăng tải, số tài sản mà nữ MC hải ngoại bị mất có giá trị hơn 500 triệu đồng gồm điện thoại, tiền mặt và vật dụng đắt tiền.

Thông tin sai lệch khiến dư luận hoang mang - Ảnh: Internet

Mới đây, MC Kỳ Duyên đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và khẳng định đó chỉ là sự nhầm lẫn.

Kỳ Duyên phân trần trên fanpage chính thức: "Cô quản lý từ Việt Nam gởi bài này hỏi 'chị ơi có thật không?' Câu trả là không. Nhưng đọc bài viết quá chi tiết và nhất là đến từ... chứ không phải báo lá cải, Kỳ Duyên nghĩ đây là sự nhầm lẫn chứ không phải cố tình".

MC sinh năm 1965 đính chính về thông tin bị trộm tài sản hơn nửa tỷ - Ảnh: FB

Cô cũng ngầm phủ nhận về chuyện có bạn trai tên Tuấn: "Tuy nhiên cũng gây chút ít thiệt hại cho mình. Vì lúc đọc tin này thì 'người ấy' đang ngồi cạnh và đọc xong chàng quay sang trợn mắt hỏi 'Thằng bạn trai tên Tuấn là thằng nào khai mau!!' Hai... biết nói gì đây?? Hehehe".

Ở tuổi 54, MC Kỳ Duyên sở hữu vóc dáng quyến rũ - Ảnh: FB

Ngay lập tức bài viết của Nguyễn Cao Kỳ Duyên thu hút sự chú ý rất lớn từ cư dân mạng. Mọi người khen ngợi cách hành xử văn minh của nữ MC hải ngoại vì ứng phó khéo léo với những thông tin sai lệch.

Không ngờ MC Kỳ Duyên lại có 2 cô con gái lớn và xinh như hoa hậu, ai cũng tấm tắc khen ngợi MC Kỳ Duyên nhận được vô số lời ngợi khen vì khéo sinh hai cô con gái xinh đẹp và tài năng. Dù sống ở nước ngoài từ bé nhưng Maili Nguyễn và Yenli Nguyễn khá rành tiếng Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-ky-duyen-len-tieng-ve-thong-tin-bi-trom-hon-nua-ty-khi-dang-cai-nhau-voi-ban-trai-345372.html