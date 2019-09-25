Không ngờ MC Kỳ Duyên lại có 2 cô con gái lớn và xinh như hoa hậu, ai cũng tấm tắc khen ngợi

Chủ yếu hoạt động ở hải ngoại nhưng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ quê nhà. Là gương mặt quen thuộc với công chúng trên sân khấu nhưng ngoài đời, MC Kỳ Duyên lại khá kín tiếng, ít khi chia sẻ về chuyện đời tư lên mạng xã hội. Bởi vậy ít ai biết rằng cô đã có hai cô con gái lớn, xinh như hoa hậu.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tự hào vì hai con gái xinh đẹp và tài năng - Ảnh: Internet

Trước đây, mỹ nhân sinh năm 1965 ít khi khoe ảnh hai "công chúa" vì sợ cuộc sống của con bị xáo trộn, ảnh hưởng việc học. Thế nhưng thời gian gần đây, MC Kỳ Duyên thường xuyên chia sẻ ảnh và cuộc sống của hai con gái Maili Nguyễn và Yenli Nguyễn với công chúng.