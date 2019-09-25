Không ngờ MC Kỳ Duyên lại có 2 cô con gái lớn và xinh như hoa hậu, ai cũng tấm tắc khen ngợi

Hậu trường 25/09/2019 10:55

MC Kỳ Duyên nhận được vô số lời ngợi khen vì khéo sinh hai cô con gái xinh đẹp và tài năng. Dù sống ở nước ngoài từ bé nhưng Maili Nguyễn và Yenli Nguyễn khá rành tiếng Việt.

Chủ yếu hoạt động ở hải ngoại nhưng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ quê nhà. Là gương mặt quen thuộc với công chúng trên sân khấu nhưng ngoài đời, MC Kỳ Duyên lại khá kín tiếng, ít khi chia sẻ về chuyện đời tư lên mạng xã hội. Bởi vậy ít ai biết rằng cô đã có hai cô con gái lớn, xinh như hoa hậu.

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MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tự hào vì hai con gái xinh đẹp và tài năng - Ảnh: Internet

Trước đây, mỹ nhân sinh năm 1965 ít khi khoe ảnh hai "công chúa" vì sợ cuộc sống của con bị xáo trộn, ảnh hưởng việc học. Thế nhưng thời gian gần đây, MC Kỳ Duyên thường xuyên chia sẻ ảnh và cuộc sống của hai con gái Maili Nguyễn và Yenli Nguyễn với công chúng.

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Maili Nguyễn tạm ngưng việc học và quyết định sang Hàn Quốc làm việc - Ảnh: Internet
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Trong khi cô em Yenli Nguyễn sớm bộc lộ năng khiếu violon, cô chị cả lại có đam mê nhảy Kpop - Ảnh: Internet
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Con gái út của MC Kỳ Duyên sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và gu thời trang nóng bỏng - Ảnh: Internet

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Tuy không sở hữu chiều cao vượt trội như mẹ nhưng Yenli Nguyễn lại có gu thời trang trẻ trung cùng gương mặt cá tính, thu hút - Ảnh: Internet

Hiện tại, cô chị cả Maili Nguyễn đang làm việc tại Hàn Quốc. Còn em út Yenli Nguyễn đang là sinh viên năm 2 tại Anh. Không chỉ thông minh, đa tài, con gái Kỳ Duyên còn được mọi người khen ngợi hết lời khi sở hữu nhiều đường nét của người mẹ nổi tiếng với gương mặt thanh tú, xinh đẹp rạng ngời.

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