U60 sở hữu body bốc lửa như gái đôi mươi, MC Kỳ Duyên lần đầu tiết lộ 'bí kíp' bất ngờ

Ở tuổi U60, MC Kỳ Duyên làm nhiều chị em "đỏ mắt" ghen tỵ khi sở hữu ba vòng nuột nà săn chắc. Với ưu điểm hình thể, nữ MC hải ngoại rất thích phô dáng với bikini.

Ở tuổi ngoài ngũ tuần, MC Kỳ Duyên là một trong số ít mỹ nhân vẫn giữ được cho mình nhan sắc trẻ trung, vóc dáng sexy khó cưỡng. Cô làm không ít trái tim "thổn thức" khi sở hữu đường cong cơ thể nóng bỏng, nuột nà đến từng centimet. MC Kỳ Duyên là một trong những người phụ nữ không tuổi của showbiz - Ảnh: FB Mới đây, nữ MC hải ngoại vừa đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái chia sẻ "bí kíp" giúp cô sở hữu vóc dáng vượt thời gian. Cô khiến nhiều chị em bất ngờ khi nêu ra hai điều tưởng chừng rất bình thường nhưng lại quyết định đến vẻ đẹp bên ngoài của phụ nữ.

MC Kỳ Duyên tiết lộ: "Muốn giữ cho thân hình thon chắc rất dễ. Ăn ít (và ăn đúng). Tập nhiều (và tập đều). Chỉ có thế thôi. Chẳng có bí quyết gì cả. Câu hỏi cần đặt ra là bạn có thật sự muốn điều đó không?. Nếu bạn thật sự muốn xuống cân để giữ dáng thì bạn có hy sinh bỏ qua ly chè hấp dẫn kia và chịu khó dành thì giờ tập thể thao không? ‘No pain no gain'... không đổ mồ hôi công sức thì sẽ không có sự thành công. (Câu này có thể áp dụng cho hầu hết mọi thứ trên đời)".

Tập thể dục đều đặn và ăn uống hợp lý là bí quyết giúp cô luôn trẻ trung và xinh đẹp - Ảnh: FB Dưới bài viết, dân mạng hào hứng chia sẻ: "Rất đơn giản nhưng phải kiên nhẫn lắm"; "Thân hình thon do công sức tập thể thao và ăn kiêng, ý chí phải mạnh mới làm được nên Kỳ Duyên đẹp trẻ trung"; "Chị nói rất chính xác"; "Người đàn bà không tuổi"... Vóc dáng sexy của Nguyễn Cao Kỳ Duyên là niềm ao ước của nhiều chị em - Ảnh: FB Bikini là một trong những trang phục ưa thích thường được cô lựa chọn để khoe dáng - Ảnh: FB Không chỉ sở hữu vóc dáng chuẩn, chân dài hải ngoại còn giữ được làn da mịn màng, gương mặt trẻ trung không có dấu hiệu lão hóa - Ảnh: FB Giữ được vẻ đẹp ngược thời gian, MC hải ngoại luôn biết cách giúp mình trở nên nổi bật và quyến rũ mỗi khi xuất hiện giữa đám đông. Những thiết kế bikini nóng bỏng cũng được Nguyễn Cao Kỳ Duyên ưa chuộng.

Kỳ Duyên thổ lộ tình cảm với Minh Triệu: 'Đừng để mất nhau' Kỳ Duyên vừa đăng ảnh chụp với Minh Triệu. Cô cũng nhắn nhủ những chia sẻ thân mật dành cho Minh Triệu.

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