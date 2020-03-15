Khoe ảnh cưới cách đây 33 năm, NS Chiều Xuân khiến ai cũng xuýt xoa vì nhan sắc đỉnh cao

Hậu trường 15/03/2020 17:03

Nhân kỷ niệm hơn 30 năm ngày cưới với chồng nhạc sĩ, nghệ sĩ Chiều Xuân khoe loạt ảnh cưới ngày xưa và gửi lời yêu thương đến chồng.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chiều Xuân thu hút sự chú ý khi chia sẻ dòng tâm sự xúc động gửi đến ông xã nhân kỷ niệm ngày cưới. Bên cạnh đó, cô còn đăng tải loạt ảnh cưới cách đây 33 năm trong ngày nên duyên vợ chồng với nhạc sĩ Hồng Quân.

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Nghệ sĩ Chiều Xuân bên ông xã trong ngày cưới cách đây 33 năm - Ảnh: FB

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Thời trẻ, nữ nghệ sĩ sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp - Ảnh: FB

"Yêu lắm ngày hôm nay, kỉ niệm ngày cưới của chúng mình, 33 năm bên nhau. Em cảm ơn anh, người chồng yêu thương của em những lúc vui vẻ hạnh phúc, những lúc gian nan, vất vả, khó khăn nhất. Cảm ơn hai con gái luôn yêu thương và che chở cho mẹ. Mừng ngày cưới của chúng mình, yêu thương anh, chồng của em rất nhiều", cô gửi lời yêu thương đến ông xã.

Nhìn vào loạt ảnh ngày xưa cũ, mọi người không ngừng xuýt xoa trước dung nhan của nữ nghệ sĩ thuở đôi mươi.

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Cô kết hôn ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của người con gái - Ảnh: FB

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Hiện tại, dù lên chức bà ngoại ở tuổi ngoài 50 nhưng nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung - Ảnh: FB
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Hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ Chiều Xuân và Hồng Quân - Ảnh: FB

NSƯT Chiều Xuân sinh năm 1967 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Khi mới 20 tuổi, cô bất ngờ lên xe hoa với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khiến nhiều người ngỡ ngàng. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ còn bị nhà trường kỷ luật vì kết hôn khi còn đi học. Sau hơn 30 năm hôn nhân, tổ ấm của vợ chồng Chiều Xuân được nhiều người ngưỡng mộ. Họ có với nhau 2 người con gái xinh đẹp, tài giỏi.

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Từ khóa:   NSƯT Chiều Xuân Chiều Xuân nhạc sĩ Hồng Quân

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