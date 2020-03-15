Khoe ảnh cưới cách đây 33 năm, NS Chiều Xuân khiến ai cũng xuýt xoa vì nhan sắc đỉnh cao

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chiều Xuân thu hút sự chú ý khi chia sẻ dòng tâm sự xúc động gửi đến ông xã nhân kỷ niệm ngày cưới. Bên cạnh đó, cô còn đăng tải loạt ảnh cưới cách đây 33 năm trong ngày nên duyên vợ chồng với nhạc sĩ Hồng Quân .

Thời trẻ, nữ nghệ sĩ sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp - Ảnh: FB

"Yêu lắm ngày hôm nay, kỉ niệm ngày cưới của chúng mình, 33 năm bên nhau. Em cảm ơn anh, người chồng yêu thương của em những lúc vui vẻ hạnh phúc, những lúc gian nan, vất vả, khó khăn nhất. Cảm ơn hai con gái luôn yêu thương và che chở cho mẹ. Mừng ngày cưới của chúng mình, yêu thương anh, chồng của em rất nhiều", cô gửi lời yêu thương đến ông xã.

Nhìn vào loạt ảnh ngày xưa cũ, mọi người không ngừng xuýt xoa trước dung nhan của nữ nghệ sĩ thuở đôi mươi.