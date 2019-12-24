Khoe nhan sắc xinh đẹp tuổi 15, con gái NSƯT Chiều Xuân được dự đoán sẽ trở thành mỹ nhân Vbiz tương lai

Con gái NSƯT Chiều Xuân để lại nhiều dấu ấn với khán giả trong cuộc thi ‘Giọng hát Việt nhí 2013’ – Ảnh: Internet

Đỗ Thị Hồng Khanh sinh năm 2004 và là con gái NSƯT Chiều Xuân . Từ khi còn nhỏ, cô bé đã sớm bộc lộ năng khiếu về âm nhạc . Năm 2013, Hồng Khanh tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí và được khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài đáng yêu cùng chất giọng trong sáng.

Cô bé mũm mĩm năm nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp – Ảnh: FB

Bẵng đi một thời gian, cô con gái út của nghệ sĩ Chiều Xuân ngày càng xinh đẹp và trưởng thành hơn. Mới đây trên trang cá nhân, Hồng Khanh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh sắc sảo ở tuổi 15.

Hồng Khanh sở hữu nhiều nét đẹp giống người mẹ nổi tiếng - Ảnh: FB

Không chỉ gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, phong cách thời trang của Hồng Khanh còn vô cùng cá tính và thu hút. Nhiều người dự đoán Hồng Khanh sẽ sớm trở thành mỹ nhân của showbiz Việt.

Hồng Khanh có gu thời trang khá đa dạng, khi thì nhẹ nhàng…

… lúc lại cá tính – Ảnh: FB

Dù chỉ mới 15 tuổi nhưng con gái NSƯT Chiều Xuân đã sở hữu thần thái vô cùng sang chảnh – Ảnh: FB

Dưới những bức ảnh của Hồng Khanh, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của cô bé: “Trời ơi xinh quá”, “Mỹ nhân tương lai đây rồi”, “Càng lớn càng xinh, góc nào cũng đẹp”, “Em bé lớn rồi xinh quá nha”, “Tôi mê nàng quá”…

Được biết, bên cạnh việc học tập, Hồng Khanh sẽ tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc và hứa hẹn sẽ mang đến những sản phẩm chất lượng đến cho khán giả trong tương lai.