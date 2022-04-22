Danh ca Như Quỳnh đến nay vẫn mong rằng việc em trai cô ra đi mãi mãi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Mới đây, đám tang của ca sĩ - nhà thiết kế Tường Khuê (em trai ruột của Như Quỳnh) được tổ chức chức tại chùa Diệu Ngự, Hoa Kỳ đã được livestream trên trang cá nhân của ca sĩ Bảo Lộc. Tại đám tang, nhiều nghệ sĩ khác cũng có mặt để đưa tiễn Tường Khuê như Phương Loan, Minh Tuyết, Hương Thủy,... Trong đó, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã đặc biệt diện chiếc áo dài do chính em trai của Như Quỳnh thiết kế để viếng anh. Như Quỳnh gửi lời cảm ơn đến sự hiện diện của tất cả mọi người đã có mặt đưa tiễn Tường Khuê trên hành trình cuối cùng của anh - Ảnh: Chụp màn hình Trong buổi lễ này, Như Quỳnh gửi lời cảm ơn đến sự hiện diện của tất cả mọi người đã có mặt đưa tiễn Tường Khuê trên hành trình cuối cùng của anh. Nữ ca sĩ cho hay, cô khó có thể chấp nhận sự thật rằng em trai mình đã qua đời.

"Tôi ước gì đó chỉ là ác mộng nhưng không được. Khuê là người chịu rất nhiều thiệt thòi từ thuở nhỏ. Khuê luôn thay tôi làm việc nhà, đi chợ, nấu ăn, làm mọi thứ. Trong lúc khó khăn, ba mẹ tôi hay nóng giận và Khuê lại là người phải chịu la mắng nhiều nhất. Những ký ức của hai chị em tôi vẫn theo tôi cho đến tận ngày hôm nay. Tôi muốn bù đắp cho Khuê rất nhiều. Khuê luôn là người em út ngoan ngoãn trong nhà." - Như Quỳnh nức nở nói.

Tường Khuê là người em thân thiết, luôn bên cạnh động viên và hỗ trợ Như Quỳnh - Ảnh: FBNV Liên tưởng đến hành trình tương lai, Như Quỳnh cảm thán rằng, liệu ai sẽ là người thay thế được sự quan tâm mà Tường Khuê dành cho cô, đặc biệt là mỗi lần nữ ca sĩ đi lưu diễn. Nữ ca sĩ khẳng định, sự ra đi của em trai chính là mất mát to lớn nhất của cô mà không gì có thể bù đắp được. Nhắc về những ngày tháng cuối đời của Tường Khuê, Như Quỳnh cho hay, em trai mình là người rất cô đơn. Tuy nhiên, thời gian này cô không thể có mặt bên em trai được, càng không thể mang em trai trở lại nên cô mong có thể gửi lời xin lỗi đến người em bạc mệnh của mình. Như Quỳnh suýt ngã quỵ sau khi đọc xong lời chia sẻ của mình - Ảnh: Chụp màn hình Cũng trong tang lễ này, Như Quỳnh cho hay, cô vẫn còn một người em trai là Tường Duy (anh trai của Tường Khuê) không hoạt động trong làng giải trí nhưng vẫn luôn âm thầm giúp đỡ và quan tâm đến gia đình, đặc biệt 2 vợ chồng anh đã sát cánh bên cạnh gia đình trong suốt đám tang của em trai. Cuối cùng, Như Quỳnh kết lại chia sẻ của mình bằng một lời hứa vô cùng xúc động, khiến cho nhiều khách có mặt tại đó không kiềm được nước mắt. Nữ ca sĩ suýt ngã xuống nếu không có con gái đỡ dậy. "Tạm biệt sao Khuê của chị. Ba mẹ sẽ mỉm cười dang rộng vòng tay đón em. Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ là chị em. Thương yêu em nhiều!" - Như Quỳnh nức nở.

Đám tang ca sĩ Tường Khuê: Như Quỳnh bật khóc nức nở, cầm chặt di ảnh em trai Thông tin ca sĩ Tường Khuê - em trai ca sĩ Như Quỳnh - qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trong buổi lễ, nữ ca sĩ đã không giấu nổi xúc động.

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