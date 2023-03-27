Nhờ cộng đồng mạng chọn ảnh thẻ, Trấn Thành bị hỏi ngược: 'Không có hình khóc hả?'

Hậu trường 27/03/2023 17:07

Sự kiện khóc lóc của Trấn Thành vẫn được netizen nhắc đến liên tục.

Những ngày qua, Trấn Thành là tâm điểm chú ý của khán giả bởi sự việc khóc nức nở ở trong sự kiện do Đàm Vĩnh Hưng tổ chức. Đồng thời quan điểm về cuộc đời nghệ sĩ của ông xã Hari Won cũng đang là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cư dân mạng.

Nhờ cộng đồng mạng chọn ảnh thẻ, Trấn Thành bị hỏi ngược: 'Không có hình khóc hả?' - Ảnh 1
Trấn Thành tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận vì khóc - Ảnh: Internet

Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều và liên tục bị công chúng bàn tán, cho đến thời điểm hiện tại, Trấn Thành vẫn giữ im lặng. Anh không hề đề cập đến ồn ào mà tiếp tục đăng tải những khoảnh khắc đời thường ở trên mạng xã hội.

Mới đây nhất, Trấn Thành đã đăng tải loạt ảnh chận dung trên trang Facebook cá nhân. Kèm theo đó, nam MC còn hào hứng nhờ khán giả chọn giúp ảnh thẻ phù hợp: "Hình thẻ nào đẹp đây anh em?".

Nhờ cộng đồng mạng chọn ảnh thẻ, Trấn Thành bị hỏi ngược: 'Không có hình khóc hả?' - Ảnh 2
Trấn Thành nhờ netizen chọn giúp ảnh thẻ - Ảnh: FBNV

Bài viết của Trấn Thành ngay lập tức thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng. Người hâm mộ của anh dành nhiều lời khen, thậm chí còn giải thích rõ ràng từng bức ảnh để nam MC có thể lựa chọn.

Tuy nhiên, đa số netizen đều mỉa mai về ồn ào khóc sướt mướt của ông xã Hari Won. Không chỉ có bình luận châm biếm, một số khán giả còn đề nghị Trấn Thành dùng ảnh khóc để làm ảnh thẻ: "Chụp ảnh thẻ phải khóc chứ anh?", "Hình nào cũng được, đừng có hình khóc là được nha anh", "Hình nào mà có ánh hào quang nhé", "Hình nào khóc là đẹp anh ạ"...

Nhờ cộng đồng mạng chọn ảnh thẻ, Trấn Thành bị hỏi ngược: 'Không có hình khóc hả?' - Ảnh 3
Bình luận mỉa mai của cư dân mạng dưới bài đăng của Trấn Thành - Ảnh: FBNV

Trong sự nghiệp làm MC của mình, Trấn Thành đã không ít lần rơi nước mắt đến mức được đặt cho biệt danh là Thành Cry. Anh cũng không ngần ngại tự gọi mình bằng cái tên đó và tâm sự rằng: "Bản chất tôi là như thế! Cứ hay đồng cảm, bao đồng, cảm cái này của người này, xót hoàn cảnh của người kia. Nhưng tôi luôn hạnh phúc và tự hào vì sự nhạy cảm này. Với tôi, nó là món quà từ thượng đế. Nó giúp tôi thăng hoa trong nghệ thuật để kể chuyện được bằng những góc nhìn mà người khác ít thấy. Nó giúp tôi tránh xa khỏi sự vô tâm, lãnh cảm và thờ ơ trước mọi thứ xảy ra với mình, dạy tôi biết cách yêu thương những người xung quanh dù lạ hay quen. Giữ cho trái tim của một người nghệ sĩ luôn đủ ấm để lan tỏa tình yêu thương. Hay mà! Đúng không? Nó giúp tôi nhiều chứ".

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