Nhiều lần bị làm phiền, vợ Hoài Lâm giải thích lý do lâu rồi không chụp ảnh với chồng

Từ Tết Nguyên đán đến nay, Bảo Ngọc - vợ Hoài Lâm không còn chia sẻ hình ảnh bên cạnh chồng khiến nhiều người đoán già đoán non.

Sau gần 2 năm tạm rút lui khỏi làng giải trí Việt, giữa năm 2019, ca sĩ Hoài Lâm bất ngờ hoạt động trở lại. Thời điểm này, anh công khai quan hệ với Bảo Ngọc và tiết lộ đã có 2 con gái chung. Tình cảm của cặp đôi được người hâm mộ chấp nhận và chúc phúc.

Vợ chồng Hoài Lâm khoe ảnh bên con gái cưng trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi bên 2 con kháu khỉnh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên thời gian gần đây, vợ Hoài Lâm không chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào của ông xã dù rất chăm đăng ảnh hai "công chúa nhỏ". Điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn mối quan hệ của vợ chồng nghệ sĩ đang có vấn đề. Cô không ít lần nhận được các câu hỏi liên quan đến chuyện này.

Mới đây, Bảo Ngọc đã chính thức lên tiếng giải thích. Cô tỏ thái độ khá khó chịu và hi vọng mọi người không tiếp tục đưa ra những câu hỏi có liên quan đến chồng.

5 lần 7 lượt bị làm phiền, Bảo Ngọc tuyên bố đây là lần cuối cô trả lời những câu hỏi liên quan đến Hoài Lâm - Ảnh: FB

Bảo Ngọc viết: "Lần cuối cùng trả lời luôn nhé. Mệt quá, khi nào người ta muốn cho thấy thì các bạn sẽ thấy thôi ạ. Đừng có bão câu hỏi mình như này nữa, tâm sự về mình, về 2 đứa nhỏ và chuyện của các bạn cũng được nữa. Đừng hỏi như này hoài. Làm biếng trả lời luôn".

Cũng trong bài viết này, Bảo Ngọc cho biết Hoài Lâm đang dưỡng bệnh ở quê nên không xuất hiện trong các bức ảnh của vợ con.

Khỏi cần đoán mò nữa, vợ Hoài Lâm đã trả lời câu hỏi về chuyện hôn nhân rạn nứt Việc thường xuyên xuất hiện bên các con mà không thấy bóng dáng ông xã khiến vợ Hoài Lâm đối diện với nhiều câu hỏi về chuyện hôn nhân trục trặc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhieu-lan-bi-lam-phien-vo-hoai-lam-giai-thich-ly-do-lau-roi-khong-chup-anh-voi-chong-356954.html