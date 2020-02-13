Khỏi cần đoán mò nữa, vợ Hoài Lâm đã trả lời câu hỏi về chuyện hôn nhân rạn nứt

Hậu trường 13/02/2020 16:45

Việc thường xuyên xuất hiện bên các con mà không thấy bóng dáng ông xã khiến vợ Hoài Lâm đối diện với nhiều câu hỏi về chuyện hôn nhân trục trặc.

Thông qua Instagram, Bảo Ngọc vừa giải đáp những thắc mắc của cư dân mạng về vấn đề tình cảm với Hoài Lâm "cơm không lành, canh không ngọt". Không tức giận vì cuộc sống đời tư bị soi mói như trước, bà mẹ hai con sẵn sàng giải đáp thắc mắc của mọi người.

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Từ trước Tết đến nay, Bảo Ngọc không còn đăng ảnh bên chồng khiến dư luận hoài nghi hôn nhân của cô không còn êm đẹp - Ảnh: FB

Khi được hỏi: "Chị và anh Lâm vẫn còn là của nhau chứ ạ?", tuy không trực tiếp trả lời nhưng vợ Hoài Lâm đã chụp màn hình cuộc gọi video dài giữa mình và ông xã, ngầm khẳng định tình cảm của cả hai vẫn rất tốt đẹp.

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Cô chụp ảnh cuộc trò chuyện mới nhất với Hoài Lâm kéo dài hơn 1 tiếng để chứng minh tình cảm tốt đẹp - Ảnh: Instagram

Chưa hết, chân dài 9x còn vui vẻ trả lời câu hỏi liên quan đến chuyện sinh thêm con: "Nếu chị có thêm nhiều tài sản nữa thì ok, chị thích con lắm, nhưng quan trọng phải có nhiều thật nhiều tiền để lo cho con đầy đủ. Hiện tại thì chị chỉ muốn dồn hết sức có thể cho Gà và Cún".

Tiếp đó, Bảo Ngọc chứng minh tình yêu mà Hoài Lâm dành cho mình khi được hỏi: "Anh Lâm có hay hát cho chị nghe không?". Cô khiến nhiều chị em ghen tỵ khi khoe ông xã tài năng, lãng mạn lại biết cách chiều vợ: "Những bài hát chị thích, Lâm đều cover lại, có cái public, có cái set private và có những bài Lâm tự viết. Chả lẽ Lâm hát cho cả thế giới nghe được mà tiếc với chị dăm ba câu hát".

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Bảo Ngọc ngầm phủ nhận tin đồn hôn nhân gặp vấn đề - Ảnh: Instagram

Thời điểm công khai tình cảm, Bảo Ngọc và Hoài Lâm chịu áp lực lớn vì bị gia đình và người hâm mộ phản đối. Bất chấp tất cả, cặp đôi vẫn quyết tâm ở bên nhau và xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Giữa năm 2019, Hoài Lâm tiết lộ đã đăng ký kết hôn với Bảo Ngọc và là bố của 2 con gái nhỏ. Vượt qua mọi sóng gió, hiện tại cặp đôi được nhiều người yêu mến và chúc phúc.

Tự cảm thấy 'đời này vùi dập mình vô cùng', vợ Hoài Lâm mạnh mẽ vượt qua nhờ hai con

Tự cảm thấy 'đời này vùi dập mình vô cùng', vợ Hoài Lâm mạnh mẽ vượt qua nhờ hai con

Nhiều lúc Bảo Ngọc - vợ Hoài Lâm cảm thấy chán nản vì cuộc sống quá nhiều thử thách với mình. Nhưng nhờ có hai con, cuộc sống của cô đã vui vẻ hơn.

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Từ khóa:   Bảo Ngọc và Hoài Lâm Hoài Lâm ca sĩ Hoài Lâm

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