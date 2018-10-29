Tối 27/10, chiếc máy bay trực thăng chở chủ tịch CLB Leceister và Nusara Suknamai - Á hậu Thái Lan đã rơi bên ngoài SVĐ King Power (Anh). Vụ tai nạn thương tâm khiến 5 người thiệt mạng.

Nusara Suknamai sinh năm 1985 (33 tuổi). Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chiều cao 1m72 lý tưởng cùng trình độ học vấn đáng nể. Cô đoạt giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2005, đồng thời là người đẹp đại diện xứ sở chùa Vàng dự thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa cùng năm. Nusara Suknamai sở hữu nhan sắc xinh đẹp mặn mà - Ảnh: Instagram nhân vật Sau khi giành ngôi vị Á hậu, Nusara Suknamai có thời gian làm trong lĩnh vực người mẫu nhưng cuối cùng lại chuyển hướng để xây dựng sự nghiệp riêng và trở thành trợ lý của Chủ tịch Leicester City.

Trước khi qua đời, Suknamai khá nổi tiếng trên mạng xã hội với tài khoản Instagram và Facebook thu hút hơn 14.000 fan và được rất nhiều người yêu mến. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống thường ngày lên Instagram - Ảnh: Instagram nhân vật Với con đường sự nghiệp riêng, cô thường xuyên có mặt tại các sự kiện thể thao lớn của nước Anh và gặp gỡ nhiều nhân vật quan trọng của giới thể thao. Hình ảnh của cô luôn gắn liền với những bữa tiệc sang trọng, đẳng cấp của giới quý tộc.

Cô là khách mời quen thuộc của các sự kiện thể thao tầm cỡ - Ảnh: Instagram nhân vật Trước khi lên chuyến bay định mệnh, cô là khách mời thường xuyên của tỷ phú Vichai tham dự các sự kiện của CLB và đến cổ vũ các trận đấu của "Bầy cáo" tại Premier League. Sau khi qua đời trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc, trang Instagram của cô nhận được hàng ngàn lời chia buồn và tiếc thương từ cư dân mạng. Cư dân mạng đồng loạt gửi lời tiếc thương đến nàng Á hậu xinh đẹp nhưng bạc mệnh - Ảnh: Instagram nhân vật Một số hình ảnh khác của Nusara Suknamai trước khi qua đời:

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