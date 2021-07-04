Nhan sắc khó cưỡng của mỹ nhân từng được tỷ phú Hoàng Kiều săn đón, body nóng bỏng không hề thua kém Ngọc Trinh

Hoàng Kiều là một trong những tỷ phú giàu có tuy nhiên mãi cho tới khi công khai mối tình "72-27" với Ngọc Trinh , truyền thông, báo chí mới nhắc đến tên tuổi ông nhiều hơn. Tuy tỉ phú Hoàng Kiều và "nữ hoàng nội y" đều khẳng định đến với nhau bằng tình yêu chân thành, song mối tình này chỉ kéo dài 3 tháng ngắn ngủi. Mới đây, cộng đồng mạng còn đào lại clip vị tỉ phú này còn chia sẻ trong một clip tố Ngọc Trinh bắt cá nhiều tay và đòi hỏi vật chất nên Hoàng Kiều mới quyết định chia tay Ngọc Trinh.

Năm 2016, tỷ phú Hoàng Kiều lộ ảnh tình tứ bên Ngô Lan Anh. Những người thân thiết cho biết, vị tỉ phú Hoàng Kiều rất mê mỹ nhân 9x, hết mực yêu chiều. Đáng chú ý, Hoàng Kiều từng dẫn Ngô Lan Anh về nhà ra mắt và được các con gọi là "mẹ". Tỷ phú Hoàng Kiều rất mong muốn được yên bề gia thất bên Ngô Lan Anh. Thậm chí, mãi đến sau này, Ngô Lan Anh vẫn còn bị gọi là "vợ hụt" của Hoàng Kiều.

Tuy nhiên ít ai biết, trước "nữ hoàng nội y", tỷ phú Hoàng Kiều từng mê một chân dài như điếu đổ, mong muốn cưới cô làm vợ. Được biết, người đẹp này chính là Ngô Lan Anh , sinh năm 1989, là một trong những mỹ nhân sở hữu vóc dáng cực kỳ nóng bỏng. Cô từng đạt danh hiệu Hoa hậu biển và Hoa hậu được yêu thích nhất tại cuộc thi Hoa khôi TP.HCM qua ảnh năm 2014. Với hình thể nóng bỏng, Lan Anh thường xuyên diện bikini đầy sexy. Đường cong cơ thể của nàng hậu được nhận xét không hề thua kém Ngọc Trinh.

Hình ảnh hiếm hoi của Ngô Lan Anh và tỷ phú Hoàng Kiều - Ảnh: Dân Việt

Khác với chuyện tình đình đám cùng Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều và Ngô Lan Anh khá kín tiếng. Những thông tin về mối tình của cả 2 chỉ là lời kể lại của người thân và một số tấm hình bị "đào lại". Thực hư chuyện Tỷ phú Hoàng Kiều cùng người đẹp 9x đến với nhau từ bao giờ và tan vỡ ra sao, tới nay vẫn chỉ có người trong cuộc mới biết.

Sau cuộc thi Hoa Khôi TP. HCM 2014, Ngô Lan Anh từ Hà Nội vào Nam lập nghiệp. Tuy nhiên, sau một thời gian, Hoa hậu biển không còn mấy mặn mà và quyết định rời xa showbiz. Sau khi đó người đẹp 9x chuyển sang kinh doanh. Chia sẻ với Người Đưa Tin về công việc hiện tại, Ngô Lan Anh từng cho biết phụ nữ kinh doanh rất cực. "Làm nghề gì cũng vất vả, nhưng có lẽ kinh doanh làm cho con người stress hơn rất nhiều. Bởi ngoài lo cho mình, người chủ kinh doanh phải đau đầu lo cho nhân viên, ê kíp của mình một cuộc sống đầy đủ. Tôi cho rằng, phụ nữ kinh doanh vất vả gấp 5 lần đàn ông" - mỹ nhân 9x chia sẻ.

Ngô Lan Anh - Ảnh: Internet

Ngô Lan Anh sở hữu body đẹp khó cưỡng - Ảnh: Internet

Cô cũng chia sẻ thêm lý do rời showbiz là bởi bản thân cô sợ những ồn ào. Hoa hậu biển tâm sự: "Thực ra showbiz Lan Anh cũng thích, thích nhưng sợ những thị phi ở đó, còn kinh doanh là đam mê rồi. Và nếu làm tốt ở cả 2 lĩnh vực thì tôi cần cố gắng hơn bình thường rất nhiều. Tôi không phải người khoa trương, có gì cũng lên mạng xã hội khoe nên nhiều người nghĩ tôi sống khép kín, nhưng với bạn bè, tôi cũng là người cởi mở, vui tính. Lan Anh nghĩ cứ chăm chỉ trong im lặng rồi thành công tự nó đến".

Hiện tại, Ngô Lan Anh vẫn độc thân và tận hưởng cuộc sống cũng như khá bận rộn với việc kinh doanh.