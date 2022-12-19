Nhạc sĩ Trần Tiến tái xuất sau thời gian dài vướng bạo bệnh, trải lòng về khoảng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác

Hậu trường 19/12/2022 20:04

Hiếm hoi tái xuất trên sân khấu và có những tâm tình cùng khán giả, nhạc sĩ Trần Tiến trải lòng về khoảng thời gian chiến đấu với bệnh tật đấu tranh về giây phút sinh tử để được sống.

Sau một thời gian dài điều trị ung thư, nhạc sĩ Trần Tiến đã hiếm hoi tái xuất trên sân khấu và có những tâm tình cùng khán giả. Ông không muốn dìu lên sân khấu mà tự đi từng bước vững chãi để mọi người an tâm hơn về sức khỏe của mình.

Nhạc sĩ Trần Tiến tái xuất sau thời gian dài vướng bạo bệnh, trải lòng về khoảng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác - Ảnh 1

Nhạc sĩ Trần Tiến tái xuất sau thời gian dài vướng bạo bệnh, trải lòng về khoảng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư. (Ảnh: Ngôi Sao)

Theo đó, nhạc sĩ Trần Tiến tâm sự: "Nhạc của tôi không cần khoe cơ thể, giọng, sự thông minh, chỉ cần khoe cách sống của 10cm. Hôm nay, tôi rất vui khi nghe các cháu hát khiến tôi nhớ anh Trịnh Công Sơn. Ngày đó, tôi chưa nổi tiếng, tôi vào coi người ta diễn đêm Trịnh Công Sơn ở chỗ nhà văn hóa Thanh Niên. Tôi ngồi với anh ấy cứ uống hết ly này ly nọ, tôi nói anh ấy uống ít giữ sức khỏe. Anh nói tôi: "Mình ngồi nhâm nhi rượu nghe các cháu, các em mình hát trái tim mình. Tại sao không cho phép mình uống". Bây giờ, tôi nghe các cháu, các em hát giống như ông anh. Cuộc đời đến một ngày nào đó, bạn thấy bạn có thể ra đi được vì trái tim bạn đang để trong lòng người dân. Các bạn đã hát đúng trái tim của tôi vì vậy tôi được phép uống rượu. Về nguyên tắc thì không vì những kẻ uống rượu là những kẻ đáng khinh nhất trên đời này. Nhưng tôi rất hạnh phúc khi được nghe các cháu, các em hát".

Nhạc sĩ Trần Tiến tái xuất sau thời gian dài vướng bạo bệnh, trải lòng về khoảng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác - Ảnh 2
Nhạc sĩ Trần Tiến tâm sự về thời gian điều trị ung thư của mình. (Ảnh: Thanh Niên)

Nhạc sĩ Trần Tiến gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc tới đội ngũ y bác sĩ, các lực lượng tuyến đầu chống dịch đã không quản nguy hiểm, khó khăn để dốc lòng vì đất nước. “Các bạn đã dùng danh dự của mình để chiến đấu, để giúp đồng bào mình đỡ bị thiệt hại nhiều hơn, tôi rất xúc động vì điều đó”, tác giả Mặt trời bé con chia sẻ.

Nhạc sĩ Trần Tiến tái xuất sau thời gian dài vướng bạo bệnh, trải lòng về khoảng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác - Ảnh 3

Nhạc sĩ Trần Tiến tái xuất sau thời gian dài vướng bạo bệnh, trải lòng về khoảng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác - Ảnh 4

Ông cũng nói thêm về bệnh tình của mình: "Tôi bị bệnh ung thư này phải xạ trị bắn tia phóng xạ vào. Hằng ngày tôi đi theo một bạn trẻ hơn tôi. Bạn ấy bắn tia thứ mười bốn, đến tia thứ mười lăm, không thấy bạn ấy đâu. Tôi mới hỏi bạn ấy đâu rồi, các bạn bác sĩ nói bạn ấy mất rồi, bạn ấy chịu không nổi tia thứ mười lăm. Tôi phải bắn tới ba mươi tia, đến tia đó tôi hoàn toàn như ngã gục xuống. Trong giây phút ngã gục xuống tôi không ngồi dậy được.

Lúc đó, tôi viết bài hát này, từ viết tự động viên mình sống lại. Trong bài hát tôi có nhắc đến người bạn tia thứ mười bốn mà chết rồi. Người đó không có tình yêu, không vợ con, sống độc thân. Người đưa anh ấy đến là bà bán quà vặt trước của và chết trong cô đơn. Trong bài hát tôi có nói rằng, có nhiều người đau khổ hơn tôi rất nhiều. Đừng nghĩ rằng đau đớn mình khủng khiếp lắm. Nếu trong cuộc đời này biết bao nhiêu người đau đớn hơn mình rất nhiều, hãy cố lên. Tôi đã cố đến tia thứ ba mươi và đến bây giờ tôi xuất hiện trước mặt các bạn hát cho các bạn nghe. Hôm nay, tôi cũng muốn gửi bác sĩ của tôi, không gục ngã".

Ca sĩ Nguyệt Thu qua đời tuổi 49 sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư

Ca sĩ Nguyệt Thu qua đời tuổi 49 sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư

Sau khoảng thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư gan, mới đây nữ ca sĩ kỳ cựu Nguyệt Thu đã qua đời vào trưa 8/11 tại TP.HCM trong sự tiếc thương của người thân và bạn bè.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhạc sĩ Trần Tiến sao Việt mắc bệnh ung thư ung thư

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 37 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 52 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 15 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang