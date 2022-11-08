Ca sĩ Nguyệt Thu qua đời tuổi 49 sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư

Hậu trường 08/11/2022 14:47

Sau khoảng thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư gan, mới đây nữ ca sĩ kỳ cựu Nguyệt Thu đã qua đời vào trưa 8/11 tại TP.HCM trong sự tiếc thương của người thân và bạn bè.

 

Ca sĩ Nguyệt Thu từng hoạt động tại Hà Nội, sau cùng chồng và gia đình chuyển sinh sống và giảng dạy âm nhạc tại TP.HCM. Tuy nhiên, không giống như những ngôi sao ca nhạc khác, dù cực kỳ tài năng nhưng thành công chưa bao giờ xảy đến với giọng ca này khi cô và chồng có một cuộc sống không quá thoải mái về mặt kinh tế. 

Ca sĩ Nguyệt Thu qua đời tuổi 49 sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư - Ảnh 1
Nữ ca sĩ Nguyệt Thu - Ảnh: Internet 

Nữ ca sĩ có hai con trai đang theo học tại Nhạc viện TP.HCM. Những năm qua, cuộc sống của hai vợ chồng khá khó khăn, vẫn ở nhà thuê. Điều này càng trở nên khó khăn hơn khi cô biết bản thân mình bị mắc bạo bệnh khó lòng có thể qua khỏi, thậm chí theo nghệ sĩ Tuấn Lộc, những ngày cuối đời, bệnh tình của Nguyệt Thu nguy kịch. Cô không thể ăn uống, phải truyền nước, đạm tại nhà.

Ca sĩ Nguyệt Thu qua đời tuổi 49 sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư - Ảnh 2
Sức khỏe của nữ ca sĩ trong những ngày cuối điều trị tại nhà riêng là rất yếu - Ảnh: Internet 

Đến trưa ngày hôm nay (8/11/2022) trên trang cá nhân của mình, nam  ca sĩ Minh Quân thông báo đến bạn bè, đồng nghiệp thông tin ca sĩ Nguyệt Thu đã qua đời: "R.I.P. Nữ ca sỹ Nguyệt Thu đã ra đi vào trưa nay ngày 8.11.2022, hưởng dương 49 tuổi. Chị đã gắng gượng, chịu đau đớn nhiều. Ra đi thanh thản chị nhé. Mọi người luôn yêu quý chị".

Ca sĩ Nguyệt Thu qua đời tuổi 49 sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư - Ảnh 3

Ca sĩ Nguyệt Thu qua đời tuổi 49 sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư - Ảnh 4
Bài đăng của nam ca sĩ Minh Quân - Ảnh: Chụp màn hình  

Được biết trước đó nam ca sĩ này cũng đã làm hết những gì có thể để giúp đỡ người đàn chị của mình khi kêu gọi ủng hộ từ các nghệ sĩ trong giới. Tuy nhiên, bệnh tình của Nguyệt Thu đã quá nặng và không còn cách gì có thể cứu chữa được nữa.

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