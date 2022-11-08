Ca sĩ Nguyệt Thu từng hoạt động tại Hà Nội, sau cùng chồng và gia đình chuyển sinh sống và giảng dạy âm nhạc tại TP.HCM. Tuy nhiên, không giống như những ngôi sao ca nhạc khác, dù cực kỳ tài năng nhưng thành công chưa bao giờ xảy đến với giọng ca này khi cô và chồng có một cuộc sống không quá thoải mái về mặt kinh tế.

Nữ ca sĩ Nguyệt Thu - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ có hai con trai đang theo học tại Nhạc viện TP.HCM. Những năm qua, cuộc sống của hai vợ chồng khá khó khăn, vẫn ở nhà thuê. Điều này càng trở nên khó khăn hơn khi cô biết bản thân mình bị mắc bạo bệnh khó lòng có thể qua khỏi, thậm chí theo nghệ sĩ Tuấn Lộc, những ngày cuối đời, bệnh tình của Nguyệt Thu nguy kịch. Cô không thể ăn uống, phải truyền nước, đạm tại nhà.