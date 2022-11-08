Sau khoảng thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư gan, mới đây nữ ca sĩ kỳ cựu Nguyệt Thu đã qua đời vào trưa 8/11 tại TP.HCM trong sự tiếc thương của người thân và bạn bè.
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Ca sĩ Nguyệt Thu từng hoạt động tại Hà Nội, sau cùng chồng và gia đình chuyển sinh sống và giảng dạy âm nhạc tại TP.HCM. Tuy nhiên, không giống như những ngôi sao ca nhạc khác, dù cực kỳ tài năng nhưng thành công chưa bao giờ xảy đến với giọng ca này khi cô và chồng có một cuộc sống không quá thoải mái về mặt kinh tế.
Nữ ca sĩ có hai con trai đang theo học tại Nhạc viện TP.HCM. Những năm qua, cuộc sống của hai vợ chồng khá khó khăn, vẫn ở nhà thuê. Điều này càng trở nên khó khăn hơn khi cô biết bản thân mình bị mắc bạo bệnh khó lòng có thể qua khỏi, thậm chí theo nghệ sĩ Tuấn Lộc, những ngày cuối đời, bệnh tình của Nguyệt Thu nguy kịch. Cô không thể ăn uống, phải truyền nước, đạm tại nhà.
Đến trưa ngày hôm nay (8/11/2022) trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Minh Quân thông báo đến bạn bè, đồng nghiệp thông tin ca sĩ Nguyệt Thu đã qua đời: "R.I.P. Nữ ca sỹ Nguyệt Thu đã ra đi vào trưa nay ngày 8.11.2022, hưởng dương 49 tuổi. Chị đã gắng gượng, chịu đau đớn nhiều. Ra đi thanh thản chị nhé. Mọi người luôn yêu quý chị".
Được biết trước đó nam ca sĩ này cũng đã làm hết những gì có thể để giúp đỡ người đàn chị của mình khi kêu gọi ủng hộ từ các nghệ sĩ trong giới. Tuy nhiên, bệnh tình của Nguyệt Thu đã quá nặng và không còn cách gì có thể cứu chữa được nữa.