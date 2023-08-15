Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong hiếm hoi khoe vợ hoa khôi, hé lộ chuyện tình trắc trở vì gia đình cấm cản

Mới đây, xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình The Khang Show số 45, Nguyễn Hải Phong có dịp chia sẻ hiếm hoi về chuyện tình yêu lãng mạn với bà xã hoa khôi Phan Thủy Bảo Ly (SN 1982). Được biết, trong suốt quá trình gầy dựng sự nghiệp, bà xã luôn đồng hành cùng Nguyễn Hải Phong. Cả hai quen nhau khi cùng học đại học, sau đó nên duyên vợ chồng vào năm 2010. Đến nay, cặp đôi đã có với nhau 3 người con.

Nguyễn Hải Phong là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt. Anh được yêu mến qua nhiều ca khúc như: Đường cong, Ngây ngô, Cha kể con nghe, Dòng thời gian... Đồng thời, Nguyễn Hải Phong cũng thường góp mặt với vai trò nhà sản xuất, giám khảo chuyên môn cho các cuộc thi, chương trình âm nhạc lớn của Việt Nam.

Lúc yêu nhau, bà xã Nguyễn Hải Phong mới là cô sinh viên năm nhất, còn nhỏ tuổi nên không dám kể về người yêu với ba mẹ. Nhưng mấy lần xuống Sài Gòn thăm con gái, mẹ của Bảo Ly đã phát hiện ra. Cũng quý mến bạn trai của con gái nhưng vì Nguyễn Hải Phong khi ấy chỉ là chàng sinh viên non nớt, chưa có tương lai vững vàng nên bà không đồng ý.

Theo lời nam nhạc sĩ, ngày đó, Bảo Ly nổi tiếng xinh đẹp, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Trong khi đó, anh chỉ là chàng sinh viên hiền lành, tương lai chẳng có gì hứa hẹn. Ấy thế mà chỉ sau vài tuần kể từ khi nhập học, anh sinh viên nghèo Nguyễn Hải Phong đã phải lòng cô bạn "hoa khôi". Sau thời gian tiếp xúc, nhìn thấy những đức tính tốt đẹp của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong , Bảo Ly mới "gật đầu" đồng ý hẹn hò.

Nguyễn Hải Phong và Bảo Ly do đó nhiều lần chia tay trong sự bất đắc dĩ. Yêu nhau 8 năm, khi hai người đã sống chung, sự nghiệp đã có chút khởi sắc, Nguyễn Hải Phong mới quay lại Đà Lạt gặp mẹ của Bảo Ly thưa chuyện. Tới lúc này, mẹ vợ nam nhạc sĩ mới đồng ý.

Theo lời nam nhạc sĩ, ngày đó, Bảo Ly nổi tiếng xinh đẹp, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Trong khi đó, anh chỉ là chàng sinh viên hiền lành, tương lai chẳng có gì hứa hẹn

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng, điều thú vị là anh và bà xã đến với nhau lúc anh chưa phải là người của công chúng. Nam nhạc sĩ cho rằng những gì anh có được hôm nay là hành trình không chỉ của riêng mình, mà của cả 2 vợ chồng cùng xây đắp, gây dựng. Tác giả ca khúc Đường cong cũng thừa nhận, nếu ngày đó anh và bà xã Bảo Ly không đến với nhau thì chưa chắc đã có Nguyễn Hải Phong của hiện tại.

Bà xã nam nhạc sĩ nhớ lại: "Có thời điểm anh còn nói: "Em cứ tìm hiểu ai cũng được, anh vẫn ở đây. Nếu một ngày nào đó em muốn quay lại, anh vẫn chờ em". Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra người đàn ông bao dung, rộng lượng này chắc chắn phải là chồng mình!".

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng, điều thú vị là anh và bà xã đến với nhau lúc anh chưa phải là người của công chúng

Bảo Ly tâm sự thêm, nếu trước kia, được nhiều chàng trai theo đuổi thì giờ đây, Bảo Ly phải "chạy theo" chồng để chăm sóc anh. Bà xã nam nhạc sĩ khẳng định, cho tới thời điểm này, cô không có gì hối hận khi chọn Nguyễn Hải Phong làm chồng. Dù anh không phải người hoàn hảo nhưng anh là người đàn ông tốt, có trách nhiệm với gia đình.

Nếu trước kia, được nhiều chàng trai theo đuổi thì giờ đây, Bảo Ly phải "chạy theo" chồng để chăm sóc anh. Bà xã nam nhạc sĩ khẳng định, cho tới thời điểm này, cô không có gì hối hận khi chọn Nguyễn Hải Phong làm chồng

Ngã rẽ đưa Nguyễn Hải Phong trở thành nhạc sĩ xuất phát từ một lần xin đi hát và thất bại. Ngay buổi thử giọng đầu tiên, tác giả ca khúc Ba kể con nghe mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đó là tất cả những gì anh có, nhưng người ta từ chối, nói anh ăn mặc vậy sao đòi làm ca sĩ. Bà xã nam nhạc sĩ cũng nhớ lại thời đi học, Nguyễn Hải Phong rất gầy gò, tới nỗi khi biết cô và anh quen nhau, nhiều bạn của cô đã lên tiếng phản đối.