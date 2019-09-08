Nhã Phương bị Trường Giang ép làm điều này sau sinh, tiết lộ bí quyết giảm liên tục 15kg

Hậu trường 08/09/2019 10:28

Trả lời phỏng vấn, bà xã Trường Giang - nữ diễn viên Nhã Phương lần đầu tiết lộ bí quyết giảm cân để lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh nhanh chóng.

Từ sau khi kết hôn, nữ diễn viên Nhã Phương rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Cặp đôi “Mười khó” hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trước công chúng.

Tuy nhiên mới đây, xuất hiện tại lễ trao giải VTV Awards 2019, Nhã Phương đã có những tiết lộ thú vị về bí quyết giảm cân cũng như những thay đổi sau khi có con.

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Nhã Phương xuất hiện lộng lẫy tại đêm trao giải - Ảnh: Internet

Trả lời phỏng vấn báo chí trong hậu trường, Nhã Phương cho biết bản thân đang rất muốn quay trở lại với phim ảnh để được thử sức với nhiều vai diễn khác nhau. Tuy nhiên, cô vẫn chưa lên kế hoạch cụ thể cho sự tái xuất của mình.

Khi được hỏi về bí quyết giảm cân để sở hữu thân hình “mình hạc xương mai” sau sinh, bà xã Trường Giang tiết lộ cô đã phải nỗ lực rất nhiều để tập luyện và ăn kiêng. Nữ diễn viên khẳng định, ý chí mạnh mẽ chính là yếu tố quyết định bạn có giảm cân được hay không.

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Nhã Phương tích cực tập luyện để giảm cân sau sinh - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Trường Giang luôn ủng hộ bà xã cũng như giúp cô lựa chọn thực đơn giữ dáng tốt cho sức khỏe. Nhờ vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau khi sinh, Nhã Phương đã giảm được 15kg.

Tuy nhiên, khoảng thời gian nữ diễn viên sụt cân liên tục, Trường Giang vì lo lắng nên đã bắt ép cô ăn nhiều hơn để tăng cân. Nhã Phương hạnh phúc chia sẻ, Trường Giang nấu ăn rất ngon và hiểu tâm lý vợ nên cô không bị stress sau sinh.

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Trường Giang bắt ép vợ ăn nhiều để tăng cân - Ảnh: Internet

Chia sẻ về những thay đổi sau khi lập gia đình và có con, Nhã Phương tiết lộ thời gian biểu của mình hoàn toàn thay đổi. Nếu trước đây cô có thể ngủ nướng đến 12 giờ trưa thì hiện tại 5 giờ sáng đã phải thức giấc. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc khi được chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình mỗi ngày.

Chẳng còn o ép vòng 1, Nhã Phương thoải mái diện váy áo hờ hững, lấp ló đôi gò bồng đảo căng đầy

Chẳng còn o ép vòng 1, Nhã Phương thoải mái diện váy áo hờ hững, lấp ló đôi gò bồng đảo căng đầy

Loạt ảnh mới của bà xã Trường Giang – nữ diễn viên Nhã Phương đang khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá đẹp.

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Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang

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