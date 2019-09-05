Chẳng còn o ép vòng 1, Nhã Phương thoải mái diện váy áo hờ hững, lấp ló đôi gò bồng đảo căng đầy

Loạt ảnh mới của bà xã Trường Giang – nữ diễn viên Nhã Phương đang khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá đẹp.

Từ sau khi kết hôn và sinh con, nữ diễn viên Nhã Phương được nhận xét ngày càng xinh đẹp, mặn mà. Người đẹp cũng dần thay đổi phong cách từ ngọt ngào, trong sáng sang quyến rũ và gợi cảm hơn.

Nhan sắc của Nhã Phương ngày càng thăng hạng từ sau khi kết hôn - Ảnh: Internet

Đặc biệt trong khoảng thời gian gần đây, bà xã Trường Giang liên tục “đốt mắt” khán giả với những bộ cánh khoe vai trần, o ép vòng 1 đến “nghẹt thở”. Có thể thấy, Nhã Phương đã chính thức gia nhập hội những mỹ nhân gợi cảm của Vbiz. Hình ảnh mới này của nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Vòng 1 căng đầy quyến rũ của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Mới đây, Nhã Phương lại tiếp tục khiến khán giả không ngừng xuýt xoa khi xuất hiện tại một sự kiện. Nữ diễn viên diện chiếc đầm trắng được cắt xẻ táo bạo để hở một bên vai, lấp ló đôi gò bồng đảo “đốt mắt” người hâm mộ. Bên cạnh đó, cô còn được khen ngợi vì cách tạo dáng khéo léo, tránh được sự cố trang phục.

Chẳng cần diện váy o ép vòng 1, Nhã Phương vẫn thừa sức thu hút mọi ánh nhìn tại sự kiện - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên vô cùng xinh đẹp và quyến rũ - Ảnh: Internet

Hiện tại, Nhã Phương vẫn chưa chính thức trở lại với phim ảnh. Thay vào đó, cô chăm dự sự kiện và chụp hình quảng cáo hơn.

Đăng ảnh diện váy áo trễ nải khoe dáng ‘mình hạc xương mai’ nhưng Nhã Phương lại bị fan nhắc nhở điều này Những hình ảnh mới đây của nữ diễn viên Nhã Phương khiến nhiều người xuýt xoa vì nhan sắc ngày càng mặn mà của cô. Tuy nhiên, người đẹp lại khiến fan lo lắng vì quá gầy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chang-con-o-ep-vong-1-nha-phuong-thoai-mai-dien-vay-ao-ho-hung-lap-lo-doi-go-bong-dao-cang-day-336828.html