Sau khi NSƯT Vũ Linh qua đời, con gái của ông là Hồng Loan đối mặt với nhiều ồn ào. May mắn là thời gian qua, bên cạnh những người khác, ca sĩ Nguyên Vũ đã kề vai sát cánh ủng hộ và giúp đỡ cho con gái của cố NSƯT Vũ Linh. Cũng vì điều này mà ca sĩ Nguyên Vũ liên tục bị phía đối nghịch với Hồng Loan tạo nick giả để tấn công.

Mới đây, trên trang cá nhân, Nguyên Vũ đã lên tiếng đáp trả trước việc bị loạt tài khoản ảo tấn công vì sát cánh giúp đỡ Hồng Loan. Theo đó, những tài khoản ảo nói những câu nặng lời cho rằng anh đeo bám con gái Vũ Linh vì muốn nổi tiếng, chưa giúp được gì cho xã hội. Nguyên Vũ cho biết với anh đúng sai rõ ràng. Còn chuyện anh làm được gì cho xã hội thì có bằng chứng hẳn hoi.

Nguyên Vũ đã lên tiếng đáp trả trước việc bị loạt tài khoản ảo tấn công vì sát cánh giúp đỡ Hồng Loan

Ngay sau động thái này của Nguyên Vũ, Hồng Loan đã chia sẻ bài viết của người anh thân thiết về trang cá nhân của mình. Cô còn chú thích ngắn gọn nhưng đầy yêu thương: "Thương ông anh của Móm".

Nguyên Vũ đưa Hồng Loan đi cúng tổ

Ngoài ca sĩ Nguyên Vũ, chị Ni - người đại diện phát ngôn của con gái cố NSƯT Vũ Linh và Hoa hậu Phương Lê cũng là người ủng hộ, lên tiếng bênh vực Hồng Loan giữa cuộc chiến với những người ‘ruột thịt’ trong gia đình.

Hồng Loan và chị Ni

Không chỉ có vậy, Phương Lê còn hỗ trợ con gái ‘ông hoàng cải lương Hồ quảng’ trong rất nhiều việc. Thậm chí, nữ doanh nhân cũng không tiếc tiền để Hồng Loan có vẻ ngoài xinh đẹp và một cuộc sống đầy đủ, no ấm hơn. Thế nhưng, con gái "ông hoàng cải lương Hồ quảng" vẫn luôn muốn tự thân vận động, làm việc bằng chính sức lao động của mình để kiếm tiền. Gần đây, khi công việc buôn bán thuận lợi, cô đã mua cho em họ là Bùm Bum một chiếc xe máy khiến ai nấy cũng hết lời khen ngợi.