Nguyễn Phi Hùng U50 vẫn trẻ trung, dẻo dai khỏe mạnh, bật mí bí quyết khiến người hâm mộ 'hết hồn'

Nguyễn Phi Hùng được biết đến với vai trò một ca sĩ kiêm diễn viên người Hà Nội. Anh được khán giả chú ý đến sau khi anh hát thành công các ca khúc như Tình đơn côi, Mưa tuyệt vọng, Vắng cha, Dáng em...

Ngoài ra, Nguyễn Phi Hùng từng đạt danh hiệu Diễn viên triển vọng của giải thưởng Cánh Diều Vàng. Anh đang là ca sĩ độc quyền của Trung tâm Tài Năng Mới, anh cũng đã tự mở riêng cho mình công ty kinh doanh nhà đất tại Quận 7.

Nguyễn Phi Hùng gây ấn tượng bởi lối diễn xuất tự nhiên

Ở tuổi 46, Nguyễn Phi Hùng nổi tiếng với ngoại hình trẻ trung, làn da hồng hào căng bóng. Nam ca sĩ hé lộ, anh có được cơ thể dẻo dai, tươi trẻ là nhờ thói quen tập yoga đều đặn.

Giọng ca Dáng em cho rằng việc tập luyện yoga có thể linh hoạt và chủ động, không phụ thuộc địa điểm. Nam ca sì cong cho biết tùy vào cường độ làm việc mà tôi chủ động sắp xếp. Khi có ít thời gian, anh thường tập nhẹ nhàng. Khi rảnh rỗi, Nguyễn Phi Hùng chọn các bài tập chuyên sâu.

Nguyễn Phi Hùng hướng dẫn động tác yoga trên ghế, bài tập ở không gian hẹp thuận tiện cho dân văn phòng thực hiện, cải thiện các cơn đau cổ, vai, gáy

Khi bận rộn không có thời gian đến phòng tập, nam ca sĩ chủ động tập các tư thế yoga đơn giản

Trải qua 15 năm gắn bó, hoàn thành các lớp đào tạo hướng dẫn viên yoga, đến nay ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã trở nên quen thuộc với khán giả trong hình ảnh người hướng dẫn tập yoga qua các video do chính anh thực hiện.

Với Nguyễn Phi Hùng, yoga nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng mang nhiều ưu điểm lớn về sức khỏe. Bộ môn này giúp cơ thể được phục hồi, tái tạo năng lượng, gia tăng sự dẻo dai. Nam ca sĩ còn cho biết nhờ có yoga, anh có thêm sự tịnh tâm và cân bằng cuộc sống rất tốt.

Nam ca sĩ cho biết sức khỏe là điều rất quan trọng trong đời sống và công việc nên anh đặt việc luyện tập lên hàng đầu. Hiểu được lợi ích và tinh thần yoga, Nguyễn Phi Hùng cũng mong muốn đưa các bài tập đơn giản, gần gũi đến mọi người để ai cũng có thể thực hiện theo.

Nam ca sĩ đã có bằng huấn luyện yoga, thường thực hiện các video hướng dẫn trên kênh cá nhân

Ít ai biết rằng, trước khi đến với làng giải trí, Nguyễn Phi Hùng từng là một nghệ sĩ múa ba-lê. Dù gia đình Nguyễn Phi Hùng không ai theo nghệ thuật nhưng tất cả đều yêu thích văn nghệ, xem như "món ăn tinh thần" không thể thiếu trong cuộc sống. Anh cố gắng tìm cho mình một lối đi triển vọng và có được chỗ đứng vững chắc trong showbiz như ngày hôm nay.

Nguyễn Phi Hùng từng là một nghệ sĩ múa ba-lê chuyên nghiệp

Hiện tại, Nguyễn Phi Hùng sống trong căn biệt thự sân vườn rộng khoảng 3.000m2 ở Củ Chi mua từ năm 2002, chỉ riêng diện tích nhà đã lên tới 1.600m2. Ngôi nhà được thiết kế cổ điển, kiểu mái Thái, có tông đỏ nâu chủ đạo, có nhiều cửa sổ để đón được nhiều ánh sáng tự nhiên. Trước nhà, anh xây một bể bơi lớn và thiết kế một bộ bàn cổ ngoài sân để hóng mát.

Ngôi nhà rộng lớn mà Nguyễn Phi Hùng đang sinh sống

Thi thoảng nam ca sĩ thường mời nhiều đồng nghiệp đến nhà tham quan và chuyện trò

Cho đến nay, dù được xem là một trong những anh chàng độc thân được nhiều cô gái mơ ước nhất showbiz Việt song Nguyễn Phi Hùng vẫn lẻ bóng. Nguyên nhân là do anh chạy show quá nhiều, ít có thời gian để tìm hiểu, gần gũi hay chia sẻ với người yêu, vì thế nên nam ca sĩ vẫn chưa muốn lập gia đình.