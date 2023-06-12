Giọng ca 'Vầng trăng khóc' đình đám một thời tiết lộ mức cát-xê khủng thời hoàng kim khiến fan 'ngã ngửa'

Sau khi cuộc thi Tiếng hát truyền hình kết thúc, Khánh Ngọc và trở thành ca sĩ nữ độc quyền của công ty Nhạc xanh. Trong thời gian đó, khán giả còn biết đến một Khánh Ngọc thường hát song ca với một cựu thành viên của nhóm 1088, ca sĩ Nhật Tinh Anh. Cả hai cho ra album Vầng trăng khóc và được đông đảo bạn trẻ đón nhận, tên tuổi của nữ ca sĩ cũng phất lên như ''diều gặp gió''.

Kháng Ngọc được biết đến với vai trò ca sĩ, cô được khán giả biết đến sau khi giành được giải nhất cuộc thi "Tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2004 và ca sĩ trẻ được yêu thích tại Làn Sóng Xanh năm 2005.

Dù vậy, Khánh Ngọc cho biết sự nổi tiếng của cô chỉ kéo dài 6 năm đầu. Khi kết hôn, sự nghiệp của cô bắt đầu đi xuống. Giọng ca Nụ hôn dấu yêu ngưng hát 3-4 năm để sinh con và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, khi quyết định tái xuất làng nhạc thì cô gặp biến cố tình cảm, cùng việc bị mất giọng, căng thẳng mỗi khi trình diễn khiến sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ bị gián đoạn khoảng 2 năm.

Mới đây, khán giả có dịp gặp lại nữ ca sĩ trong chương trình Ký ức ngọt ngào mùa 3. Tại đây, Khánh Ngọc không ngần ngại chia sẻ thời kỳ đỉnh cao, nữ ca sĩ có chuyến đi Hàn Quốc giao lưu văn hóa. Khi ấy cô nhận được mức cát sê là 5.000 USD, ngoài ra số tiền này còn được chia cho công ty. Nghệ sĩ Kim Tử Long (MC của chương trình) cũng thừa nhận giai đoạn những năm 2000, nhắc đến Khánh Ngọc là khán giả "rần rần", đi đâu cũng nghe hit Vầng trăng khóc.

Khánh Ngọc chia sẻ quá khứ hôn nhân đầy sự buồn bã, chật vật tìm đường quay lại showbiz

Nhìn lại cú sốc ấy, nữ ca sĩ bình thản nói, hậu ly hôn thế giới xung quanh cô đều “xuống dốc không phanh”. Cô suy sụp về tinh thần, sức khoẻ yếu, tài chính cũng không dư dả. Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh khiến cô không biết xoay sở ra sao.

Khánh Ngọc còn cho biết thời điểm đó cô nghĩ rằng bản thân sẽ phải bỏ nghiệp hát mà theo đuổi con đường khác. Tuy nhiên, vì sự yêu nghề trong cô quá nhiều, đồng thời con cái chính là động lực để cô vượt lên trên nghịch cảnh. khánh Ngọc dần dà tìm đường quay lại ánh hào quang, khán giả vẫn đón nhận nồng nhiệt và không ngừng nhớ đến cô.

Khánh Ngọc chia sẻ con cái chính là động lực lớn nhất của cô

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống và tình cảm, Khánh Ngọc hiện đã có được những ngày bình yên, hạnh phúc bên con và bạn trai Việt kiều - Desalle Bui. Cặp đôi quen nhau khi Desalle Bui đến xem Khánh Ngọc hát trong một chương trình và chủ động nhắn tin qua mạng xã hội làm quen.

Sau gần 4 tháng tìm hiểu, hai người cảm thấy hợp nhau về quan điểm sống nên hẹn gặp mặt. Từ đó, Desalle Bui thường bay từ Mỹ về Việt Nam thăm Khánh Ngọc. Trước sự chân thành và quan tâm cua anh, nữ ca sĩ quyết định nhận lời hẹn hò.

Nói về "một nửa", Khánh Ngọc tự hào tâm sự anh rất quan tâm, chiều chuộng cô. Vào dịp Tết vừa qua, cô được bạn trai tặng xế hộp để đi du xuân. Hơn thế nữa, Desalle Bui còn yêu thương con trai cô như con ruột. Đây chính là yếu tố khiến cô quyết định gắn bó, gửi gắm cả cuộc đời cho anh.

Khánh Ngọc tình tứ bên bạn trai Việt kiều - Desalle Bui

Desalle Bui còn yêu thương con trai của nữ ca sĩ như chính con ruột

Sau khi có được tình yêu mới, Khánh Ngọc ngày càng nhuận sắc và xinh đẹp, mặn mà

Những năm gần đây, ngoài việc tham gia một số gameshow, Khánh Ngọc thu âm một số dự án âm nhạc dành tặng cho khán giả. Nữ ca sĩ chia sẻ bản thân có nhiều dự án cho sự trở lại của bản thân, tuy nhiên mọi thứ vẫn còn nằm trong phòng thu, đến khi nào cô cảm thấy hoàn chỉnh mới dám công bố đến những người luôn yêu thương và dõi theo mình.