Cô gái hát đám cưới phất lên nhờ 1 bản hit, thời hoàng kim đi hát cát-xê 5.000 USD có cuộc sống hiện tại ra sao?

Sao Việt 12/06/2023 10:22

Mới đây, trong chương trình "Ký ức ngọt ngào" giọng ca “Vầng trăng khóc” tiết lộ về cuộc sống và sự nghiệp từ lúc mới chập chững bước chân vào nghề cho tới hiện tại, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Ca sĩ Khánh Ngọc có tên thật là Phạm Thị Hồng Thanh (sn 1983, tại TP.HCM), cô được khán giả biết đến khi đoạt giải nhất cuộc thi "Tiếng hát truyền hình TP.HCM" năm 2004 và và ca sĩ trẻ được yêu thích tại "Làn Sóng Xanh" năm 2005. Sau đó, công chúng còn biết đến một Khánh Ngọc thường hát song ca với một cựu thành viên của nhóm 1088, ca sĩ Nhật Tinh Anh.

Cô gái hát đám cưới phất lên nhờ 1 bản hit, thời hoàng kim đi hát cát-xê 5.000 USD có cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 1
Ca sĩ Khánh Ngọc

Có thể thấy, con đường sự nghiệp thuận lợi của cô vô cùng thuận lợi. Thời điểm dành các giải thưởng cô chỉ mới 20 tuổi, còn đang là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Sau đó, nữ ca sĩ được nhạc sĩ Quốc An phát hiện và giới thiệu cô vào một công ty giải trí. từ đây, sự nghiệp của ca sĩ lên như diều gặp gió với hit “Mộng thủy tinh”, đặc biệt là sau khi kết hợp với ca sĩ Nhật Tinh Anh qua ca khúc “Vầng trăng khóc”.

Cô gái hát đám cưới phất lên nhờ 1 bản hit, thời hoàng kim đi hát cát-xê 5.000 USD có cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 2
Khánh Ngọc đăng quang "Tiếng hát truyền hình TP.HCM" 2004

Mới đây, trong chương trình "Ký ức ngọt ngào" Khánh Ngọc tiết lộ cát-xê cao nhất mà cô nhận được cho một đêm diễn là 5.000 USD vào năm 2007 khi lưu diễn ở Hàn Quốc. Với sự hỗ trợ hết mình của công ty đã giúp con đường sự nghiệp của giọng ca “Mộng thủy tinh” vô cùng thuận lợi, thăng tiến.

Cô gái hát đám cưới phất lên nhờ 1 bản hit, thời hoàng kim đi hát cát-xê 5.000 USD có cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 3
Nữ ca sĩ bộc bạch với MC Kim Tử Long trong chương trình

Tuy nhiên, sau 4 năm hoạt động, Khánh Ngọc rời khỏi công ty và bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Nhưng sau đó, cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cô cũng rơi vào trầm cảm khi bị mất giọng hát.

Hiện tại, Khánh Ngọc tìm được mối tình mới bên bạn trai Việt kiều. Nữ ca sĩ tiết lộ đời sống tình cảm đang diễn ra tốt đẹp vì cô đã gặp được người đàn ông của đời mình. Giọng ca 8X bộc bạch: “Chúng tôi quen nhau đã 5 năm, tình yêu đủ chín muồi, hiện tôi đang bình yên với gia đình nhỏ. Tôi có một bờ vai để nương tựa những lúc buồn, một niềm tin mãnh liệt đối với người bạn hiện tại”.

Cô gái hát đám cưới phất lên nhờ 1 bản hit, thời hoàng kim đi hát cát-xê 5.000 USD có cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 4
Khánh Ngọc và bạn trai Việt kiều - Desalle Bùi

Nói về bạn trai, Khánh Ngọc tự hào chia sẻ anh không chỉ quan tâm, chiều chuộng mình mà còn dành sự yêu thương cho con trai cô. Đó là yếu tố khiến cô quyết định gắn kết, gửi gắm cả cuộc đời. “Hai ba con thường xuyên quấn quýt, chăm sóc lẫn nhau. Mỗi lúc đón con đi học về, cả hai lúc nào cũng nắm tay nhau tâm sự coi hôm nay có gì ở trường rất tình cảm", nữ ca sĩ tự hào.

Cô gái hát đám cưới phất lên nhờ 1 bản hit, thời hoàng kim đi hát cát-xê 5.000 USD có cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 5
“Sau 2 năm, con trai Ngọc chính là người chủ động nói với bạn trai Ngọc là “Con muốn làm con ruột của ba”. Giờ hai ba con rất quấn quýt bên nhau, có khi còn bỏ rơi mẹ nữa”, Khánh Ngọc hạnh phúc chia sẻ.

 

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Từ khóa:   Nhật Tinh Anh Khánh Ngọc Kim Tử Long nhạc sĩ Quốc An

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