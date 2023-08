Danh Thái trong phim "Sinh tử"

Anh thấy mình được nhiều hơn là thiệt thòi khi quá thành công với vai phản diện vì "khán giả càng ghét mình càng thấy tự hào". Danh Thái chia sẻ do gương mặt anh rất góc cạnh, khi vào vai diễn biểu cảm khác hẳn ngoài đời nên hay được giao vai phản diện. Nam diễn viên kể lại một lần diễn cảnh đòi nợ, bạn diễn của anh sợ đến mức không diễn nổi khi thấy anh nhập vai dân giang hồ đòi nợ trong khi ở ngoài nói chuyện rất hiền lành. Anh tâm sự khi nhập tâm, Danh Thái trở thành nhân vật chứ không còn là mình. Đồng thời, khi đóng những vai như vậy, anh nếm trải cảm giác của những người ở tù với 4 lớp cửa sắt, công an canh gác 24/24, phòng giam nhỏ và rất nóng, không có tự do khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng toát mồ hôi hột.

Nam diễn viên thừa nhận gương mặt bặm trợn khiến ông bị "đóng đinh" với những vai trộm cướp, tù tội

Mới đây, anh lại được mời vào phim "Đội điều tra số 7" của đạo diễn Mai Hồng Phong. Đây là vai diễn một ông bố đi tù về, có con gái nhận học bổng đi du học nhưng vì thiếu tiền nên anh lại phạm tội tiếp. Trong phim, anh đóng cùng nghệ sĩ Tạ Minh Thảo, Hà Việt Dũng…