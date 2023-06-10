Mới đây, nam diễn viên đi tù nhiều nhất màn ảnh Việt Nam trải lòng về sự nghiệp đóng vai phản diện: đòi nợ thuê, trộm cướp, ở tù... Do đó, anh không ít lần bị lầm tưởng là người xấu, thậm chí xã hội đen ngoài đời dọa nạt, cà khịa.

Nguyễn Danh Thái xuất thân là nghệ sĩ của Nhà hát tuồng Việt Nam, từng góp mặt trong các phim "Hoa ban đỏ", "Người phán xử", "Sinh tử", "Đấu trí"… Có nhân vật anh đóng không có tên hoặc khán giả không nhớ tên Danh Thái nhưng có thể nói đây là nam diễn viên lập kỷ lục "vào tù ra tội" nhiều nhất truyền hình Việt. Với gương mặt bặm trợn, nam diễn viên thường được giao cho các vai đi đòi nợ thuê, trộm cướp, ở tù... Diễn viên Danh Thái Danh Thái bắt đầu đóng phim từ năm 1993, đến nay đã tròn 30 năm nhưng hầu hết đều đảm nhiệm vai nhỏ trên truyền hình. Tuy nhiên nam diễn viên quan niệm vai diễn nào với mình cũng là vai lớn, không vai nào là nhỏ. "Vai diễn có thể rất ngắn nhưng vẫn khiến khán giả nhớ". Danh Thái nói vai nào của anh tên cũng xấu và khác người.

Danh Thái trong phim "Sinh tử" Anh thấy mình được nhiều hơn là thiệt thòi khi quá thành công với vai phản diện vì "khán giả càng ghét mình càng thấy tự hào". Danh Thái chia sẻ do gương mặt anh rất góc cạnh, khi vào vai diễn biểu cảm khác hẳn ngoài đời nên hay được giao vai phản diện. Nam diễn viên kể lại một lần diễn cảnh đòi nợ, bạn diễn của anh sợ đến mức không diễn nổi khi thấy anh nhập vai dân giang hồ đòi nợ trong khi ở ngoài nói chuyện rất hiền lành. Anh tâm sự khi nhập tâm, Danh Thái trở thành nhân vật chứ không còn là mình. Đồng thời, khi đóng những vai như vậy, anh nếm trải cảm giác của những người ở tù với 4 lớp cửa sắt, công an canh gác 24/24, phòng giam nhỏ và rất nóng, không có tự do khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng toát mồ hôi hột. Nam diễn viên thừa nhận gương mặt bặm trợn khiến ông bị "đóng đinh" với những vai trộm cướp, tù tội Mới đây, anh lại được mời vào phim "Đội điều tra số 7" của đạo diễn Mai Hồng Phong. Đây là vai diễn một ông bố đi tù về, có con gái nhận học bổng đi du học nhưng vì thiếu tiền nên anh lại phạm tội tiếp. Trong phim, anh đóng cùng nghệ sĩ Tạ Minh Thảo, Hà Việt Dũng…

Danh Thái và nghệ sĩ Tạ Minh Thảo trong phim "Đội điều tra số 7" "Vai diễn mới của tôi lại vướng vòng lao lý. Tôi cũng quen rồi nên khi nhận kịch bản, đọc xong tôi đồng ý ngay. Có thể, nhìn gương mặt tôi có một chút gì đó khắc khổ, trải đời và hơi dữ nên ngoại hình đã đạt được khoảng 50%, sau đó là do diễn xuất của mình nên tôi hay được mời vào vai tù tội. Tôi cũng không phiền lòng khi bị gọi là "diễn viên ngồi tù nhiều nhất Việt Nam", Danh Thái bộc bạch. Nam nghệ sĩ cho biết thêm, tuy đóng vai bặm trợn, ghê gớm nhưng ngoài đời anh là người hiền lành, ít nói. Nhiều người thấy trên phim thì ghét nhưng khi gặp anh ngoài đời lại rất quý. Ngoài ra, diễn viên Việt Anh và Doãn Quốc Đam cũng là những gương mặt giữ kỷ lục ''vào tù ra tội'' nhiều nhất trên màn ảnh Việt. Diễn viên Doãn Quốc Đam Diễn viên Việt Anh

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