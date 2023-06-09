Thái độ của Đức Phúc khiến nhiều netizen ngỡ ngàng khi cô giáo Mỹ Tâm cover ca khúc của mình

Mới đây, trên trang cá nhân, Đức Phúc đã chia sẻ lại màn trình diễn này của Mỹ Tâm nằm trong đêm nhạc "My Soul 1981" cùng dòng chú thích khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đức Phúc đã đích thân chia sẻ lại màn trình diễn này của Mỹ Tâm, nam ca sĩ cũng đính kèm dòng chú thích khiến người hâm mộ thích thú: "Hơn cả hạnh phúc hơn cả tuyệt vời khi được nghe cô giáo tui hát Hơn cả yêu". Chỉ với đôi dòng chia sẻ ngắn, Đức Phúc đã không giấu được sự hạnh phúc và tự hào khi được cô giáo Mỹ Tâm hát lại ca khúc của mình. Chia sẻ của Đức Phúc về màn trình diễn của Mỹ Tâm Vừa qua, Mỹ Tâm đã cho ra mắt màn trình diễn ca khúc "Hơn cả yêu" nằm trong đêm nhạc "My Soul 1981" được tổ chức tại Đà Lạt cách đây không lâu. Trước đó, nữ ca sĩ đã thông báo rằng mình sẽ lần lượt gửi tặng đến khán giả các tiết mục biểu diễn của "My Soul 1981" được ra mắt đều đặn 2 ca khúc hàng tuần để khán giả thỏa sức thưởng thức.

Mỹ Tâm và Đức Phúc chính là cặp thầy trò có mối quan hệ thân thiết. Mỹ Tâm từng là Huấn luyện viên của Đức Phúc tại Giọng Hát Việt 2015 và góp phần giúp nam ca sĩ trở thành Quán quân. Sau cuộc thi, Đức Phúc nhận về không ít ý kiến trái chiều về ngoại hình. Tại thời điểm đó, Mỹ Tâm cũng đã đứng ra bảo vệ anh và tạo nhiều điều kiện để học trò tự tin hoạt động. Là cặp thầy trò có mối quan hệ thân thiết Hiên tại, Mỹ Tâm và Đức Phúc là 2 cô trò gắn bó bậc nhất trong làng nhạc Việt. Nam ca sĩ cũng từng xuất hiện trong 1 tập của My Soul 1981 và cùng Mỹ Tâm gửi tặng đến khán giả những ca khúc nổi tiếng.

Nam ca sĩ từng xuất hiện trong 1 tập của "My Soul 1981" và cùng Mỹ Tâm Trước đó, trên MXH TikTok nổi lên một đoạn clip về Đức Phúc và nhận được nhiều khen ngợi cũng như bình luận ngưỡng mộ. Đoạn clip là sản phẩm kỳ công của một người hâm mộ ghi lại những hành động tinh tế của giọng ca I do trên sân khấu. Cụ thể, sau khi kết thúc bài hát, giọng ca "Ngày Đầu Tiên" luôn cúi đầu chào người hâm mộ và đi lùi dần về phía cánh gà, thay vì quay lưng về phía khán giả và bước đi vào như thông thường. Ca sĩ Đức Phúc Một khán giả chia sẻ rằng, đã từng nghe chính Đức Phúc tiết lộ học đức tính tốt đẹp này từ Mỹ Tâm. Và nam ca sĩ cũng khẳng định, trong cuộc sống lẫn công việc anh luôn giữ tinh thần học hỏi những điều hay lẽ phải để áp dụng và phát huy cho chính mình. Đức Phúc tiết lộ học đức tính tốt đẹp này từ Mỹ Tâm

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