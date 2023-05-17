Netizen bất ngờ khi người hâm mộ Mỹ Tâm bất ngờ nhắn gửi một thông điệp đặc biệt đến Võ Hạ Trâm

Mới đây nhiều người hâm mộ bất ngờ chú ý thông điệp đặc biệt từ fan của nữu ca sĩ Mỹ Tâm gửi đến Võ Hạ Trâm
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Sau thành công vang dội của ca khúc Về với em Võ Hạ Trâm chính thức phát hành phiên bản Acoustic cho ca khúc này để tiếp nối sự thành công như hiện tại. Võ Hạ Trâm từng cho biết với phiên bản mới này của Về với em, nữ ca sĩ sẽ trình diễn toàn bộ lời bài hát Tiếng Việt của ca khúc này mà không có trong phiên bản chính thức. Đây chính là món quà đặc biệt mà nữ ca sĩ muốn tri ân đến khán giả của mình.
Không chỉ ra mắt bản full trên kênh Youtube cá nhân, Võ Hạ Trâm còn liên tục đăng tải các bản cut của ca Về với em lên các nền tảng mạng xã hội khác như Facebook, TikTok để quảng bá đến khán giả. Nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía đông đảo khán giả chỉ sau 24 giờ ra mắt, Võ Hạ Trâm bày tỏ lòng biết ơn của mình đến với khán giả và không dấu nỗi sự vui mừng.
Bên dưới đoạn clip cut được đăng tải trên nền tảng TikTok, cư dân mạng đã liên tục để lại nhiều bình luận tích cực về món quà này từ Võ Hạ Trâm. Đáng chú ý, một tài khoản đã cho biết: "Hồi xưa giờ ở Việt Nam em chỉ nghe đúng mỗi chị Mỹ Tâm, chị là người thứ 2 sau gần 20 năm em nghe nhạc ca sĩ ở Việt Nam luôn á".
Được biết đây là một người hâm mộ của ca sĩ Mỹ Tâm trong suốt hơn 20 năm qua nhưng khi tìm hiểu và nghe nhạc của Võ Hạ Trâm thì bạn ấy đã đem lòng yêu mến nữ ca sĩ bởi giọng hát thánh thót, nội lực cùng với sự nghiêm túc trong các tác phẩm âm nhạc của mình.
Từ trước đến nay, Võ Hạ Trâm luôn theo con đường âm nhạc chính thống và không dính vào những tai tiếng, lùm xùm quanh cuộc sống đời tư. Với hình ảnh một cô nàng chững chạc, thân thiện và dễ gần, Võ Hạ Trâm luôn được khán giả yêu thích.
Dù đã theo nghiệp hát được 10 năm nhưng vào năm 2023 cái tên Võ Hạ Trâm mới thật sự trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi được hỏi về hoạt động nghệ thuật đã lâu nhưng vẫn chưa tạo được tiếng vang nữ ca sĩ có ý định thay đổi hình tượng không, Võ Hạ Trâm chia sẻ: '' So với chặng đường bắt đầu từ năm đầu tiên làm nghề đến nay, quan điểm Trâm vẫn y nguyên như vậy, vẫn tập trung vào chuyên môn, thực lực được tôi luyện theo từng năm tháng. Trâm chưa bao giờ suy nghĩ mình phải thay đổi hát nhạc thị trường, nhạc đại chúng để có cơ hội được nổi tiếng như những bạn trẻ khác''