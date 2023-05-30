Mỹ Tâm nhận mình là một ngôi sao 'lười biếng' và không có kế hoạch

Tác giả Sơn Trà từng có một đoạn viết về Mỹ Tâm với tựa đề: Những cái chướng của Mỹ Tâm trong sách “Cá tính Quảng” đã được phát hành: "Nóng tính, khó tính, khó gần, nói chuyện không có duyên, bảo thủ, không bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư... Có vẻ như ngôi sao Mỹ Tâm của chúng ta có quá nhiều khuyết điểm. Nhưng mười mấy năm qua, cô ca sĩ tuổi Tân Dậu có cái tên thân mật là Bé vẫn luôn được yêu mến, thậm chí luôn được cộng đồng fan của mình nhất nhất nghe theo và vẫn giữ được vị trí số một trong thế hệ ca sĩ của mình… "

Ca sĩ Mỹ Tâm tự nhận mình là một ngôi sao lười biếng - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, trong một talkshow, ca sĩ Mỹ Tâm tự nhận mình là một ngôi sao lười biếng, làm việc theo cảm xúc chứ không có kế hoạch hay chiến lược như nhiều người vẫn nghĩ. Khi hứng thú, nữ ca sĩ sẽ hoàn thành công việc rất nhanh chóng. Tuy nhiên, để cô hứng khởi có khi phải mất 5 ngày, hoặc có thể là vài năm.