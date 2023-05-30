Mỹ Tâm nhận mình là một ngôi sao 'lười biếng' và không có kế hoạch

Mỹ Tâm chia sẻ: "Đã rất nhiều lần Tâm muốn bỏ cuộc nhưng vẫn ráng theo đuổi con đường ca sĩ chuyên nghiệp".
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Tác giả Sơn Trà từng có một đoạn viết về Mỹ Tâm với tựa đề: Những cái chướng của Mỹ Tâm trong sách “Cá tính Quảng” đã được phát hành: "Nóng tính, khó tính, khó gần, nói chuyện không có duyên, bảo thủ, không bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư... Có vẻ như ngôi sao Mỹ Tâm của chúng ta có quá nhiều khuyết điểm. Nhưng mười mấy năm qua, cô ca sĩ tuổi Tân Dậu có cái tên thân mật là Bé vẫn luôn được yêu mến, thậm chí luôn được cộng đồng fan của mình nhất nhất nghe theo và vẫn giữ được vị trí số một trong thế hệ ca sĩ của mình… "
Mới đây, trong một talkshow, ca sĩ Mỹ Tâm tự nhận mình là một ngôi sao lười biếng, làm việc theo cảm xúc chứ không có kế hoạch hay chiến lược như nhiều người vẫn nghĩ. Khi hứng thú, nữ ca sĩ sẽ hoàn thành công việc rất nhanh chóng. Tuy nhiên, để cô hứng khởi có khi phải mất 5 ngày, hoặc có thể là vài năm.
Thế nhưng, nàng "họa mi tóc nâu" luôn cố gắng để làm để xứng đáng với sự kỳ vọng mà mọi người dành cho mình. Động lực của cô chính là khán giả, những người cô gọi là "người nhà" và mong đội ngũ bảo vệ chương trình có thể nhẹ nhàng, lịch sự khi đón tiếp.
Trước đây, Mỹ Tâm từng có giai đoạn gặp vấn đề về giọng, tưởng chừng như không hát được. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn kiên trì đến cùng để thu âm hoàn chỉnh album Tâm 9 và hát được những nốt còn cao hơn trước. Trước thời điểm gặp vị bác sĩ tại Hà Nội, Tâm đã lên kế hoạch bay sang Mỹ để gặp vị bác sĩ từng chữa trị cho Adele với căn bệnh gần như tương tự.
Về tình cảm, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã hợp tác cùng nhau trong dự án âm nhạc Đừng hỏi em em và vướng loạt tin đồn hẹn hò kể từ đó. Sau đó, cả hai tiếp tục góp mặt trong phim điện ảnh Chị trợ lý của anh. Sau những lần tái hợp trong các dự án âm nhạc và điện ảnh, nhiều tin đồn rộ lên Mỹ Tâm và nam diễn viên kém 10 tuổi đang hẹn hò nhưng cô chưa một lần lên tiếng.