Mỹ Tâm 'xả láng' trong sinh nhật của 'tình tin đồn' Mai Tài Phến, không ngại làm việc này với nam thần màn ảnh

Vừa mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ấm áp trong sinh nhật Mai Tài Phến nhanh chóng được lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội. Bên cạnh nhân vật chính, sự xuất hiện của Mỹ Tâm chiếm spotlight hơn cả. Có thể thấy, "Hoạ mi tóc nâu" khá thoải mái tương tác với mọi người trong bữa tiệc và không ngại "quẩy" cực sung khi thể hiện ca hát.

Sự xuất hiện của Mỹ Tâm chiếm spotlight hơn cả nhân vật chính

Mỹ Tâm - Mai Tài Phèn diện "tông xuyệt tông" màu đen sang trọng. Nhan sắc của nữ ca sĩ ví như "người đẹp không tuổi". Nếu như các lần trước cả hai thường giữ khoảng cách, lần này cặp đôi thoải mái đứng chung cùng khung hình. Khoảnh khắc trên khiến dân tình thích thú. Đứng cạnh nhau, ai nấy cũng phải công nhận rất đẹp đôi và có tướng phu thê. Khán giả cũng hào hứng để lại nhiều bình luận "đẩy thuyền", khen ngợi cả hai đẹp đôi và là mảnh ghép hoàn hảo của nhau.