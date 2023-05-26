Mỹ Tâm 'xả láng' trong sinh nhật của 'tình tin đồn' Mai Tài Phến, không ngại làm việc này với nam thần màn ảnh

Hậu trường 26/05/2023 10:00

Mỹ Tâm khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm khi xuất hiện trong sinh nhật của Mai Tài Phến.

Vừa mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ấm áp trong sinh nhật Mai Tài Phến nhanh chóng được lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội. Bên cạnh nhân vật chính, sự xuất hiện của Mỹ Tâm chiếm spotlight hơn cả. Có thể thấy, "Hoạ mi tóc nâu" khá thoải mái tương tác với mọi người trong bữa tiệc và không ngại "quẩy" cực sung khi thể hiện ca hát. 

Mỹ Tâm 'xả láng' trong sinh nhật của 'tình tin đồn' Mai Tài Phến, không ngại làm việc này với nam thần màn ảnh - Ảnh 1
Sự xuất hiện của Mỹ Tâm chiếm spotlight hơn cả nhân vật chính

Mỹ Tâm - Mai Tài Phèn diện "tông xuyệt tông" màu đen sang trọng. Nhan sắc của nữ ca sĩ ví như "người đẹp không tuổi". Nếu như các lần trước cả hai thường giữ khoảng cách, lần này cặp đôi thoải mái đứng chung cùng khung hình. Khoảnh khắc trên khiến dân tình thích thú. Đứng cạnh nhau, ai nấy cũng phải công nhận rất đẹp đôi và có tướng phu thê. Khán giả cũng hào hứng để lại nhiều bình luận "đẩy thuyền", khen ngợi cả hai đẹp đôi và là mảnh ghép hoàn hảo của nhau. 

Mỹ Tâm 'xả láng' trong sinh nhật của 'tình tin đồn' Mai Tài Phến, không ngại làm việc này với nam thần màn ảnh - Ảnh 2
Cộng đồng mạng nhiệt tình 'đẩy thuyền' cho hai người vì quá đẹp đôi 

Mai Tài Phến sinh năm 1991, quê ở Bạc Liêu. Trước khi đăng quang cuộc thi Gương mặt điện ảnh năm 2017, không ai biết nam diễn viên là ai dù anh đã lăn lộn 5 năm trong nghề. Mai Tài Phến từng làm đủ công việc, như đi làm hậu đài, bấm nhạc ở sân khấu, diễn phụ cho các đồng nghiệp thi gameshow... Nhiều lúc, anh chán nản, muốn bỏ nghề về quê. 

Mỹ Tâm 'xả láng' trong sinh nhật của 'tình tin đồn' Mai Tài Phến, không ngại làm việc này với nam thần màn ảnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó anh tham gia dự ánh phim Chị trợ lý của anh của ca sỹ Mỹ Tâm. Xuyên suốt quá trình quảng bá phim cũng như album nhạc phim, Mai Tài Phến luôn xuất hiện cạnh Mỹ Tâm với những cử chỉ quan tâm, tình cảm. Cả hai còn từng bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau. Vì vậy, việc cặp đôi vừa bị 'bóc' nghi vấn bí mật hẹn hò cũng không quá ngạc nhiên.

Mỹ Tâm 'xả láng' trong sinh nhật của 'tình tin đồn' Mai Tài Phến, không ngại làm việc này với nam thần màn ảnh - Ảnh 4
Cặp đôi từng bị dính nghi vấn hẹn hò với nhau 
Mỹ Tâm 'xả láng' trong sinh nhật của 'tình tin đồn' Mai Tài Phến, không ngại làm việc này với nam thần màn ảnh - Ảnh 5
Hơn 20 năm trong nghề, Mỹ Tâm chưa từng bị 'bóc' chuyện tình cảm cho đến khi xảy ra vụ việc với Mai Tài Phến

Hai lần cái tên Mai Tài Phến nổi đình nổi đám vô tình đều gắn liền với nghi vấn yêu đương hẹn hò; theo cùng một cách phát tán thông tin. Đáng lưu ý, hơn 20 năm trong nghề, Mỹ Tâm chưa từng bị 'bóc' chuyện tình cảm cho đến khi xảy ra vụ việc với Mai Tài Phến. 

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Mỹ Tâm trải lòng: "Trong góc khuất nào đó, tôi cũng có người để chia sẻ và tâm sự. Điều đó để cho thấy tôi cũng là người bình thường thôi, chứ không cao siêu".

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