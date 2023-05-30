Hậu vướng loạt tin đồn mang thai, Mỹ Tâm bị bắt gặp chăm sóc một bé gái trong buổi tiệc riêng tư

Gần đây, cư dân mạng xôn xao với đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Mỹ Tâm đang nhảy múa cùng 1 bé gái xinh xắn.

Mới đây, một tài khoản Facebook bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại một số khoảnh khắc trong đêm tiệc riêng tư có sự tham gia của ca sĩ Mỹ Tâm. Đáng chú ý, trong đoạn clip còn ghi lại hình ảnh Mỹ Tâm đang nhảy múa cùng một bé gái xinh xắn. Ngay sau đó, khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người vô cùng tò mò về danh tính của bé gái này khi được Mỹ Tâm nắm tay nhảy múa, cưng nựng và hôn má. Song, nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là con của người quen hoặc con cháu trong nhà của Mỹ Tâm. Bởi cô bé trông khá tự tin khi đứng cạnh Mỹ Tâm và không có vẻ gì là sợ sệt.

Mỹ Tâm đang nhảy múa và hôn má 1 bé gái xinh xắn Trước đó, vào đầu năm 2023, Mỹ Tâm vừa vướng tin đồn đang mang thai, sau đó cô đã lên tiếng phủ nhận bản thân không hề mang thai và hiện tại vẫn chưa có ý định lập gia đình. Đây không phải lần đầu tiên Mỹ Tâm vướng tin đồn mang thai. Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 1981 cũng bị đồn đoán có bầu khi lộ bức ảnh với vòng 2 lớn. Tuy nhiên, Mỹ Tâm cũng đã lên tiếng đính chính ngay: "Chuyện mang thai là chuyện vui, mắc gì phải giấu. Bằng này tuổi rồi, làm gì phải làm mấy chuyện tào lao này. Khi có tin vui, kiểu gì Tâm cũng sẽ thông báo cho các bạn biết. Nếu Tâm mà muốn giấu thì không ai biết được đâu". Cô cho biết bức ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ là trong hậu trường chụp ảnh, chiếc váy và ánh sáng khiến ngoại hình của cô trông "phát tướng" hơn. Mỹ Tâm cũng tỏ thái độ khó chịu khi một số trang đưa thông tin sai sự thật.

Mỹ Tâm phủ nhận lấy chồng và mang thai Thời gian gần đây, nữ ca sĩ đã cho ra mắt dự án phim tài liệu Người giữ thời gian, được công chiếu trong vòng 1 tuần và doanh thu phục vụ cho công tác xã hội. Bộ phim Người giữ thời gian chỉ sau thời gian ngắn công chiếu đã mang về cho Mỹ Tâm rất nhiều thành tích tốt, cho thấy sức nóng của nữ ca sĩ chưa từng giảm nhiệt trong lòng người hâm mộ. Bộ phim ghi lại chặng đường nghệ thuật với nhiều thăng trầm với tất cả những cung bậc cảm xúc khóc cười giữa Mỹ Tâm và người hâm mộ. Đặc biệt, ca khúc The Light xuất hiện trong bộ phim Người giữ thời gian đã nhận được đông đảo sự yêu mến từ khán giả những ngày vừa qua. Chiều lòng fan, Mỹ Tâm cũng đã cho ra mắt trọn vẹn ca khúc này trên Youtube và đã nhận về hiệu ứng rất tích cực từ người nghe.

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