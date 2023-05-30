Hậu chia tay bạn trai kém tuổi, Hương Giang khẳng định 1 triết lý tình yêu khiến dân tình tán thưởng 'quá chuẩn'

Hậu trường 30/05/2023 10:16

Dòng chia sẻ mới đây của Hương Giang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Đình Tú - Hương Giang từng là 1 trong những cặp đôi "phim giả tình thật" nhận được nhiều sự yêu thương, quan tâm từ cộng đồng mạng. Cả hai cùng làm trong một lĩnh vực và đồng hành cùng nhau suốt nhiều năm, chính điều này càng làm khán giả tin chắc cặp đôi sẽ có 1 cái kết viên mãn. Bất ngờ vào tháng 5/2022, Đình Tú và Hương Giang chính thức "đường ai nấy đi" khiến nhiều người tiếc nuối.

Hậu chia tay bạn trai kém tuổi, Hương Giang khẳng định 1 triết lý tình yêu khiến dân tình tán thưởng 'quá chuẩn' - Ảnh 1
Đình Tú và Hương Giang "đường ai nấy đi" khiến nhiều người tiếc nuối

Có thể nói, hậu chia tay, Đình Tú và Hương Giang vẫn nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, hầu như mọi "nhất cử nhất động" của cả hai trên mạng xã hội điều thu hút sự quan tâm. Mới đây, trên trang cá nhân, Hương Giang đăng tải bài viết đầy tâm trạng với triết lý về tình yêu cực sâu sắc. Những chia sẻ này ngay lập tức nhận được những phản hồi tích cực.

Hậu chia tay bạn trai kém tuổi, Hương Giang khẳng định 1 triết lý tình yêu khiến dân tình tán thưởng 'quá chuẩn' - Ảnh 2
Bài đăng của Hương Giang trên trang cá nhân

Cụ thể, Hương Giang viết: "Đàn bà chính là tấm gương phản chiếu bản chất của đàn ông, nên hãy ở bên cạnh một người khiến cho bạn trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày". Có thể thấy, sau bao nhiêu đổ vỡ và thăng trầm trong chuyện tình cảm, nữ diễn viên dần đúc kết cho bản thân những kinh nghiệm, cách yêu thương bản thân và người khác.

Dòng chia sẻ này của Hương Giang khiến nhiều người chú ý. Ngay dưới bài viết đang thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng này, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự tán thành với quan điểm tình yêu của nữ diễn viên, tuy nhiên vẫn có người cho rằng đây chỉ đúng ở mặt lý thuyết.

Hậu chia tay bạn trai kém tuổi, Hương Giang khẳng định 1 triết lý tình yêu khiến dân tình tán thưởng 'quá chuẩn' - Ảnh 3
Một số bình luận của cộng đồng mạng

Còn nhớ, ở thời điểm công khai "đường ai nấy đi", có nhiều nghi vấn về nguyên nhân chia tay và trước ý kiến không có căn cứ, Hương Giang sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ bạn trai cũ.  Đã hơn 1 năm kể từ ngày thông báo chia tay, cuộc sống hiện tại của Hương Giang và Đình Tú đã có ít nhiều sự thay đổi. Cả hai cũng đánh dấu tên tuổi với thành công mới trong sự nghiệp.

Hậu chia tay bạn trai kém tuổi, Hương Giang khẳng định 1 triết lý tình yêu khiến dân tình tán thưởng 'quá chuẩn' - Ảnh 4
Hậu chia tay, Hương Giang cũng dần đánh dấu với những thành công mới

Thời gian gần đây, Hương Giang ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những bộ ảnh khoe sắc vóc rạng ngời. Thêm vào đó, người hâm mộ nhận ra Hương Giang dần thay đổi phong cách, trở thành quý cô sexy, quyến rũ. Ở tuổi 34, nữ diễn viên sở hữu body chuẩn chỉnh khiến hội chị em không khỏi ngưỡng mộ.

Hậu chia tay bạn trai kém tuổi, Hương Giang khẳng định 1 triết lý tình yêu khiến dân tình tán thưởng 'quá chuẩn' - Ảnh 5
Hương Giang khoe nhan sắc ngày càng tươi trẻ

Không chỉ vậy, sự nghiệp Hương Giang còn có những bước khởi sắc đáng ngưỡng mộ, nữ diễn viên đánh dấu thành công mới với giải Cánh Diều Vàng cho hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" qua vai diễn trong phim Mùa Hoa Tìm Lại. Ngoài ra, Hương Giang còn lấn sân sang lĩnh vực MC khi dẫn dắt một vài bản tin ở đài truyền hình. Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, cô đang tận hưởng cuộc sống độc thân và vô cùng chăm chỉ hoạt động. 

Hậu chia tay bạn trai kém tuổi, Hương Giang khẳng định 1 triết lý tình yêu khiến dân tình tán thưởng 'quá chuẩn' - Ảnh 6

Hương Giang thử sức ở vai trò MC tại đài truyền hình

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Từ khóa:   diễn viên Hương Giang Hương Giang sao Việt

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