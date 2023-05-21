Hương Giang bất ngờ khoe ảnh cưới với chú rể bí mật và màn đáp trả cực gắt khi bị nhắc lại 'tình cũ' Đình Tú

Nữ diễn viên Hương Giang bất ngờ khoe ảnh lên xe hoa với chú rể giấu mặt, nghi tháng 6 sẽ cử hành hôn lễ.

Mới đây, trên trang cá nhân của nữ diễn viên Hương Giang khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ hình cưới cùng 1 người đàn ông lạ mặt kèm đó là dòng trạng thái thông báo tin vui: "Tháng 6 ạ. Khả năng hạ cánh an toàn". Ngoài chú rể tên Nghĩa, nữ diễn viên không tiết lộ gì về danh tính của chồng sắp cưới. Nữ diễn viên Hương Giang bất ngờ đăng ảnh cưới Trước loạt ảnh cưới khiến cộng đồng mạng, nhiều người không khỏi tò mò về danh tính và diện mạo của chú rể. Cùng với đó, rất nhiều người hâm mộ đã chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi của Hương Giang. Nhiều người lại cho rằng đây chỉ là những hình ảnh quảng bá cho sản phẩm mới của nữ diễn viên, người lại đoán mò chú rể chính là MC Tuấn Tú hay diễn viên Việt Anh,... đây đều là những gương mặt sẽ hợp tác với Hương Giang trong thời gian tới.

Sau thông báo chia tay với Đình Tú, nữ diễn viên 8x đã tìm được hạnh phúc mới sau nhiều gian truân trong chuyện tình cảm. Đồng nghiệp, bạn bè gửi lời chúc mừng: "Chúc mừng Giang nha. Bạn xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất"; "Chúc chị thật hạnh phúc bên lựa chọn của mình. Hi vọng người ấy sẽ trân trọng, yêu thương và nâng niu chị sau những bão tố chị đã phải trải qua";... Những lời chúc mừng đến từ cộng đồng mạng Bên cạnh nhiều lời khen ngợi về nhan sắc khi làm cô dâu, Hương Giang cũng gặp phải ý kiến kém duyên. Theo đó, một khán giả nhắc lại hình ảnh Hương Giang chụp với tình cũ Đình Tú trước đó, người này cho biết: "Bộ ảnh cưới ngày trước chụp với Đình Tú đẹp cực kỳ". Ngay lập tức, Hương Giang hiếm hoi nhắc về tình cũ cũng nhanh chóng lên tiếng đáp trả: "Thôi đừng nhắc chuyện cũ mất vui ạ".

Có người đã nhắc lại chuyện với Đình Tú và cô nàng đã đáp trả cực 'gắt' Hương Giang được biết đến là 1 MC, diễn viên đình đám ở khu vực phía Bắc với các vai diễn ấn tượng trong các bộ phim giờ vàng. Ở tuổi ngoài 30, người đẹp có sự nghiệp thành công, cuộc sống giàu có với khối tài sản "khủng". Thế nhưng, bà mẹ 1 con lại khá lận đận trong chuyện tình cảm. Những tưởng cô sẽ hạnh phúc bên Đình Tú sau biến cố hôn nhân cách đây hàng chục năm nhưng đến năm 2022 họ bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi". Hương Giang là một nghệ sĩ tài năng Tài giỏi, thành công trong sự nghiệp là thế nhưng đường tình duyên của Hương Giang lại vô cùng lận đận khi từng đổ vỡ một lần. Cô cũng có mối tình đẹp 6 năm với nam diễn viên Đình Tú. Cả hai quen biết và hẹn hò sau khi đóng chung Lặng yên dưới vực sâu. Thời gian đầu khi công khai tình cảm, mối quan hệ này không được fan ủng hộ bởi Đình Tú thua Hương Giang 3 tuổi và nữ diễn viên từng qua một lần đò và đang làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, vượt qua mọi dị nghị, cặp đôi vẫn nắm chặt tay nhau suốt 6 năm qua. Mặc dù chênh lệch tuổi tác nhưng Đình Tú và Hương Giang vẫn rất đẹp đôi khi sánh bước bên nhau. Ảnh cưới trước đây Hương Giang và Đình Tú cùng chụp chung Vào tháng 5/2022, nữ diễn viên xác nhận chia tay Đình Tú. Cả hai ''đường ai nấy đi'' sau 6 năm gắn bó khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Sau 6 năm, cặp đôi đã quyết định buông tay nhau Nhắc về tình cũ Hương Giang là nam diễn viên Đình Tú, nữ diễn viên từng chia sẻ: "Mọi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận, không có đúng sai. Cảm ơn mọi người đã yêu quý, ủng hộ. Cảm ơn người đã đồng hành cùng Giang một chặng đường dài và ý nghĩa. Cuối cùng, chuyện đã kết thúc, nên khép lại rồi".

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